Los triángulos amorosos más polémicos de la farándula criolla: acabaron familias y todo

Conozca las rupturas de la farándula más conocidas por culpa de un tercero en la relación.

Si bien es cierto, una relación amorosa hace parte de la privacidad de cada persona. Sin embargo, al ser una estrella de la televisión, actor, cantante o presentador, su vida íntima quede expuesta ante la opinión pública y sus seguidores se sienten con el derecho de comentar sobre lo que pasa o no con sus personalidades favoritas.

Y la farándula colombiana no es ajena a ello, pues la cuenta en TikTok @unafamiliaadivertida recopila los escándalos pasionales más sonados del país.

A continuación le presentamos los triángulos amorosos que más recuerdan los cibernautas. Estas son las parejas que han terminado su matrimonio por culpa de un tercero.

Katty Saenz, Sammy Bessudo y Sebastián Martínez

La exreina y actriz estaba casada con el empresario Sammy Bessudo cuando conoció a Sebastián Martínez en el set de la telenovela ‘Juegos Prohibidos’. Allí Saenz se enamoró de Sebastián y decidieron emprender un romance, sin importar que mantuviera una relación de matrimonio.

El protagonista de ‘Hasta que la Plata nos Separe’ y ‘Rosario Tijeras’ no le valió la diferencia de edad que tenía con Katty Saenz, la conquistó y desde hace más de 15 años comparten una vida juntos, además tienen un hijo, fruto de su amor.

Su relación, aunque es muy estable en la actualidad, fue toda una polémica, por pasar de la ficción a la realidad. Y, como ya se dijo, por ser Katty Saenz más de nueve años mayor que Sebastián.

Laura Acuña, José Gaviria y Camilo Montoya

El segundo triángulo amoroso lo protagonizó la reconocida presentadora Laura Acuña, quien saltó a la fama en 2004. Mismo año en el que estaba casada con el también conductor de televisión Camilo Montoya.

Mientras Laura continuaba en matrimonio, iniciaron los rumores de un nuevo romance con el productor José Gaviria. La presentadora se separó de Montoya y a las pocas semanas oficializó su relación con el jurado del Factor X.

Al parecer, este noviazgo no tuvo frutos, a tiempo se separaron. Acuña está actualmente casada con el joyero Rodrigo Kling, con el que tiene dos hijos. De Gaviria, no se le conoce alguna pareja de la farándula.

Aida Lozano, Mijail Mulkay y Majida Issa.

Mijail Mulkay estaba casado con Aida Lozano, en 2008 tuvieron su primer y único hijo. Al tiempo, durante las grabaciones de la telenovela ‘La Quiero a Morir’, Mulkay se enamoró de Majida Issa, por quien dejó a su familia para entablar un nuevo matrimonio con la famosa ‘diabla’ de Sin ‘Senos no Hay Paraíso.’

Mijail Mulkay, Majida Issa y Andrés Sandoval.

Como dice el video de @unafamiliaadivertida, “como por agua viene, agua se va”, en 2012, Majida Issa deja a Mijail por Andrés Sandoval. Actor que conoció en la serie ‘Corazones Blindados.’ Según rumores, Issa engañó a su esposo con Sandoval. No obstante, ellos no duraron mucho. Ahora no se conoce la paraja actual de Majida y Andrés tiene una relación de más de seis años con una mujer alejada de las pantallas.

Cuéntenos qué otro triángulo de la farándula criolla conoce para agregar a la lista.

