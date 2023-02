“Casi me violan”: a la fuerza, mujeres se metieron a la habitación de Yeison Jiménez en hotel

El artista vivió un momento aterrador: “me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”, reveló.

Los artistas deben vivir experiencias que pocas personas llegan a enfrentar en la vida, por cuenta de la pasión que despiertan en sus fanáticos. Algunos no pueden salir a caminar por la calle sin que los rodeen cientos de personas, otros deben lidiar con acosadores que les encuentran hasta la dirección de la casa y tratan de meterse, en fin, un sinnúmero de episodios que pueden tornarse aterradores.

Ahora, le tocó el turno a Yeison Jiménez, el joven y guapo cantante de música popular que en los últimos años ha tomado gran fuerza en el plano musical del país.

El artista, narró el momento de miedo que vivió cuando se quedaba en un hotel y fue víctima de acoso sexual por parte de dos mujeres que, al parecer, estaban descontroladas.

Lea también: 'Tremendo susto' Yeison Jiménez habló sobre la balacera que se dio mientras estaba en concierto

Besos a la fuerza, tocadas de cola y más

“La mayoría de veces uno como artista lo toma como admiración, con un poco de burla, un poco de gracia. Que una mujer le dice a uno “papacito”, que le coja a uno la cola o que lo abrace, hasta ahí pues todo está bien porque uno es hombre. En mi caso, a mí no me disgusta tanto porque las mujeres son más explosivas y las mujeres son más corazón, entonces ellas sienten algo y lo quieren demostrar”, inició narrando Yeison, para el programa La Red, de Caracol TV.

“Ya hay un momento donde pasa el tema cuando, muchas veces, le cogen la cara a uno a la fuerza a besarlo”, añadió, una acción que, en el caso de pasarle a una mujer, acribillarían al hombre responsable.

Incluso, contó que una mujer le ofreció dinero para que estuviera con ella físicamente. “Hubo una muchacha por Instagram que me escribía mucho que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía ‘mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y cuánto me cobras para que estemos juntos’. Yo decía no, porque no soy ningún gigoló, pero sí fue curioso; me mandaba a decir ‘ponme una cifra’, ‘te estoy hablando en serio’. Una muchacha bien bonita”, reveló.

Lea también: ¡Yeison Jiménez vuelve a preocupar a sus seguidores! Podría quedar ciego

La experiencia en el hotel

No obstante, lo más fuerte que le ha pasado sucedió en un hotel de Bucaramanga, cuando dos mujeres se metieron a la fuerza a su habitación.

“Tocaron la puerta y yo abrí y había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto y una se acostó en la cama, y la otra se empieza a desvestir. Estaban mojadas, venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”, confesó el cantante.

Por suerte, los de seguridad se hicieron cargo. “Estaban bien tomadas, casi me violan”, expresó Jiménez.

Vea la entrevista aquí.

Más noticias

(En video) Pareja rechazó serenata de Yeison Jiménez, pero el artista no se dio por vencido

La imagen de Yeison Jiménez que tiene angustiados a sus seguidores: apareció en cama de hospital

“A mí no me importa su opinión”, Yeison Jiménez a sus seguidores, tras bañarse desnudo con su hija