Sin filtros ni poses: Valentina Lizcano se dejó ver en vestido de baño para enviar poderoso mensaje

La reconocida actriz y presentadora colombiana, Valentina Lizcano, grabó un video que, aunque corto de duración, es pesado en cuanto a su contenido y mensaje.



Lizcano, quien con anterioridad ha participado en programas como ‘Reality show Protagonistas de novela’ del Canal RCN o la serie ‘Aquí no hay quien viva’, se dejó ver a través de sus redes sociales en una faceta en la que, usualmente, no estamos acostumbrados a observar a las grandes celebridades.

La actriz, mientras se realizaba algunas fotos en un día de piscina, decidió compartir con sus seguidores aquel cúmulo de cosas que para algunas mujeres son objeto de vergüenza, tales como celulitis y piel flácida

“Quiero mostrarles algo, ya que estoy en vestido de baño. Hoy estoy haciendo fotos y viendo mi celulitis en mis nalgas y yo me siento bien, me siento tranquila. Sé que en otro momento lo puedo solucionar, porque no he podido entrenar como me gusta. Ustedes saben que me quedé sin apoyo, por lo que ando haciendo ejercicio desde casa”, aseveró.

Asimismo, explicó el motivo por el cual realizó esta acción:

“Les voy a mostrar, porque ustedes a veces me endiosan y a mí eso no me gusta, porque yo me lo voy a creer, y como sucedió en algún momento en mi vida, me voy a chocar con la realidad y me deprimiré por eso”.

“Y lo haré porque tú, que te ves el cuerpo en el espejo y te criticas todos los días, puedas aprender a amarte, quererte y entender que no existe la perfección como tal”, dijo.

Lizcano aseguró que, como se veía su cuerpo, era producto de la falta de constancia en el ejercicio, sin embargo, confirmó que no se avergonzaba por eso, sino que, por el contrario, se seguía amando tal cual ella es.

“Donde hay nalga, si no se entrena con juicio, se descuelga, hay flacidez, retención de líquidos. Pero eso es lo que quería enseñarles. Cuerpos perfectos no existen, pero igual me amo, me adoro y me siento perfecta en mis imperfecciones”, concluyó.

