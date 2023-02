“No se lo da”: explosiva declaración de Santiago Alarcón sobre su esposa, ‘Chichila’

La pareja de actores compartieron algunas infidencias de su relación.



Los reconocidos esposos Santiago Alarcón y Cecilia Navia realizaron el famoso reto en TikTok de las ‘Cinco cosas que no me gustan’, en la que cada uno expresa algo que le molesta o disgusta del otro.

La publicación se hizo desde la cuenta oficial de ‘Chichila’ Navia, quien tiene cerca de 450 mil seguidores en esta red social y es bastante activa con sus vídeos.

El primero en comenzar fue Santiago, quien confesó que le molesta que su esposa esté a toda hora grabándose y tomándose fotos, también dijo que su opinión es poco tenida en cuenta en las decisiones de ‘Chichila’. Mientras que ella, expuso que Santiago a veces exhibe elementos íntimos del hogar en sus vídeos para internet.

La pareja también reveló detalles muy curiosos, como por ejemplo que Cecilia Navia inicia 30 libros y al final se lee solo uno; que Santiago escucha música ‘punk’ antes de dormir o del gran tamaño del dedo gordo de su pie.

Sin embargo, en la segunda mitad del vídeo, Santiago dice: “a mí no me gusta de Chichila que solo me lo dé una vez a la semana”, lo que generó de inmediato una fuerte carcajada de su esposa, quien respondió: “yo no solo te lo doy una vez, a veces no te lo doy ni una vez…”

Finalmente, al terminar el reto, Cecilia le pregunta a su esposo: “Di algo que te gusta…” y él sin pensarlo le contesta: “Tu boca”. Se inclinan a besarse y ella corta el vídeo diciendo “bueno, esta es la semana.” Con lo que demuestra que a pesar de estar 18 años de casados, el amor y la pasión entre ambos permanece aún.

Estos son algunos de los comentarios del vídeo: “Yo también soy del team de Chichila , sólo 1 vez por semana para que no se aburra 😂😂😂”; “lindos....una vez a la semana ☺️eso también me lo reprochan”; “me encantó el final!🥰”

