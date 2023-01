Así puede renovar su armario: sin ga$tar mucho dinero

Estrenar es divertido: incluso si no le gusta comprar ropa, lucirla por primera vez es genial. Pero si lo que no quiere es gastar demasiado, revise su armario, sea creativo y siga estos consejos.

Todos hemos experimentado esa rutina de la moda, donde nos cansamos de usar la misma ropa una y otra vez y de repente sentimos que no hay nada que ponernos.

La solución a este problema no es salir y comprar ropa nueva (¡aunque eso siempre es divertido!), sino primero reevaluar lo que ya tiene.

Y lo cierto es que renovar su estilo y actualizar su guardarropa requiere mucho más que estar al día con las tendencias y la moda actuales.

La ropa nueva puede ser costosa, incluso cuando selecciona ropa para una primera cita, pero afortunadamente actualizar su guardarropa actual no necesita vaciar su cuenta de ahorros o endeudarse.

En muchos casos, de hecho, ni siquiera necesita ir a comprar ropa nueva. Hay muchas maneras de darle un aspecto nuevo y fresco a sus prendas.

Para ayudarle a mantenerse elegante para la nueva temporada de la moda, estos son sus mejores consejos para actualizar su guardarropa sin gastar demasiado dinero.

Los consejos

Ana Jiménez, Country Manager de la GoTriender en Colombia, le explica cómo renovar un closet siendo amigables con el planeta y ahorrando dinero:

1. Es importante hacer una revisión inicial de nuestros armarios. Muchas veces se tiene el closet repleto de “nada que ponernos”. Es importante revisar qué usamos realmente y qué definitivamente ya no vamos a usar, para hacer espacio.

2. Para renovar sin gastar podemos vender aquellas prendas que están en buen estado y que no usamos en plataformas digitales. De esta forma, conseguiremos dinero para reinvertir en nuevas prendas que nos permitan renovar nuestro estilo en 2023 sin afectar al bolsillo.

3. A la hora de adquirir nuevas prendas, podemos optar por elegir básicos de calidad que nos den versatilidad a la hora de armar pintas y que además no pasarán de moda.

4. Renovar el estilo no significa necesariamente hacer una gran inversión. Podemos optar por plataformas con prendas de segunda mano que cuentan con cientos de estilos que estarán por la mitad del precio de lo que normalmente se encuentran en tiendas premium y comercio en general.

No debe tener habilidades de un maestro sastre para darle un toque nuevo a su ropa usada: la persona shopper Juanita Rodríguez le recomienda agregar un parche elegante a sus viejos jeans o chaqueta con una máquina de planchar.

Otra recomendación es elegir un artículo que nunca use por el motivo que sea y comprométase a usarlo al menos una vez esta semana. La personal shopper Juanita Rordríguez asegura que le sorprenderán los resultados.

La personal shopper Stephanie Rodríguez le señala que si tiene ciertos atuendos que le encantan pero le aburren, ¡cámbielos con algunos accesorios divertidos! Una collar, un bolso brillante, etc., todos agregan mucha vida a un atuendo anodino.

"A veces se aferra a artículos porque tienen un valor sentimental o pueden volver a estar de moda, pero la regla, señala que “si no le encanta una prenda, sáquela del armario”. Si es sentimental, guárdela en un lugar seguro; no debe permanezca en su armario si no la usa", Juanita Rodríguez, Personal shopper

DATO: Los expertos aseguran que usar el mismo vestido con tres maquillajes totalmente diferentes: labios de color burdeos oscuro, ojos ahumados en colores pastel o cejas súper fuertes emitirá tres vibraciones completamente distintas.

