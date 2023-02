Jeison Jiménez y Jessi Uribe se enfrentarán a un ‘duelo de titanes’ en Ibagué

Una contienda que por primera vez recorrerá 12 localidades del país, entre ellas la capital tolimense, elegida como uno de los escenarios del ‘Titanes Tour 2023’.





Dos de los principales exponentes del género popular emprenderán este año una gira por todo el país, que ha sido denominada ‘Titanes Tour 2023’.

Se trata de Jessi Uribe y Yeison Jiménez, quienes decidieron ‘batirse’ musicalmente en una especie de ring que recorrerá 12 ciudades y municipios de Colombia como son: Villavicencio, Yopal, Cúcuta, Pereira, Cali, Medellín, Soacha, Bogotá, Bucaramanga, Montería, Pitalito y por supuesto Ibagué.

El mano a mano que se realizará en la Capital Musical el 23 de junio, vendrá acompañado del lanzamiento del nuevo sencillo ‘Me Tiré al Alcohol’, la primera colaboración entre los dos intérpretes del despecho, producido por Yohan Usuga, que saldrá mañana a la luz pública.

“‘Me Tiré al Alcohol’ es de esos temas desgarradores, de despecho, la pura tusa como le decimos… Un sencillo donde cada uno se luce vocalmente y en su interpretación”, afirmó Yeison Jiménez.

El tour más esperado por sus seguidores

Los éxitos y hits de Jeison y Jessi, como artistas independientes, los han llevado a lograr en conjunto más de 5 billones de streams y una audiencia de más de 30 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Canciones como: ‘Dulce pecado’, ‘OK’, ‘La Culpa’, ‘Si me ven llorando’, ‘Mi debilidad’, ‘De Pura Rabia’, ‘El aventurero’, ‘Maldita traga’, ‘Vuelve y me pasa’, ‘Ya no mi amor’, entre muchas otras, harán parte del repertorio en los conciertos con un montaje diseñado exclusivamente para la gira.

Pero además, el show será en simultáneo, cada artista sobre el escenario interpretará temas propios y covers, en homenaje a las leyendas de la música popular que admiran; una experiencia novedosa de la cuál poco a poco se irán revelando más detalles y sorpresas.

Para Yeison estos dos lanzamientos, tanto el de ‘Titanes Tour’, como el musical con ‘Me Tiré al Alcohol’, son las más ambiciosas noticias que van acaparar titulares; “El público lo pedía a gritos, es la unión de dos generaciones jóvenes, poderosas, de dos gigantes que aman esta profesión y estamos entregando todo para que nuestros seguidores disfruten de lo mejor de nosotros en vivo”, puntualizó.

Por su parte, Jessi Uribe aseguró que este tour tendrá un gran significado para su carrera profesional, “con esta gira queremos romper los esquemas, proponer nuevos formatos dentro de la industria, pero sobre todo, sorprender a nuestro público y ofrecerles un espectáculo de alto nivel a todos los seguidores de la música popular. El género se construye entre todos y el público lo estaba pidiendo hace varios años, con esta gira y lanzamiento, dejamos un mensaje claro, es el momento del género popular”, indicó.

La gira está organizada por el empresario Ernesto Arceyut, quien indicó que será un evento único e imperdible para los amantes del género, pues en el país no habrá un cara a cara del despecho similar.

“En algunas plazas se trabajará un formato de escenario de 360 grados, con puesta de escena acompañada de pantallas y muchas luces. La idea es que cada boleta, sin importar la ubicación, sea la mejor experiencia”, indicó Arceyut.

DATO

Las Boletas estarán a la venta en los próximos días través de la página web: www.taquillalive.com

