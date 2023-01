Ellas aprenden y emprenden con She Is: en pro del desarrollo de las mujeres emergentes y la equidad de género

Contenido Exclusivo

She Is es una fundación sin ánimo de lucro, creada en el 2016 por Nadia Sánchez, y que opera a nivel nacional con la misión de empoderar a las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología.

En los últimos 6 años, la fundación ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en la lucha por la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, una misión compleja en un país donde en muchos casos, aún no se tienen en cuenta.

En entrevista con El Nuevo Día, Marcela Rojas, coordinadora de proyectos de She Is en el Tolima, amplió la información acerca de los programas sociales que la fundación proyectará para este 2023, entre ellos se encuentran: ‘Ella es Astronauta’, ‘Ella es Esmeralda’ y ‘Ella es Gaviotas de Paz’.

‘Ella es Astronauta’

Durante seis años, She Is ha liderado diferentes proyectos con enfoque inclusivo hacia la mujer, a través de sus diferentes estrategias y programas sociales, entre ellos ‘Ella es Astronauta’, con el que lleva a decenas de niñas que hacen parte de una población de extrema vulnerabilidad en Colombia, a conocer la NASA, a través de un convenio con esta agencia, precisamente el año pasado, EL NUEVO DÍA dio a conocer la historia de Karen Sofía Gómez, habitante de una vereda del Espinal, quien se convirtió en la primera niña tolimense en llegar al Space Center en Houston, Texas.

“Actualmente ‘Ella es astronauta’, tiene abiertas sus convocatorias para las niñas tolimenses y del resto del país entre los once y 16 años, que estudien en colegios públicos, que vivan en el territorio nacional, tengan excelentes calificaciones y lo más importante, que estén interesadas en desarrollar habilidades en torno a la tecnología, ciencia e ingeniería”, afirmó Rojas.

La convocatoria de la tercera misión espacial a la NASA, se llevará a cabo hasta el 5 de febrero de 2023 a nivel nacional. Las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende 4 meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM, webinars con astronautas y el CEO del Space Center, y otros expositores de alto impacto. Se recomienda realizar la inscripción en compañía de un adulto responsable a través del link: https://ellaesastronauta.com/home/

‘Ella es Esmeralda’

Otro de los programas más conocidos de la fundación es ‘Ella es Esmeralda’, una iniciativa que se realiza en alianza con la Fundación Avon para las Mujeres, con el objetivo de capacitar a la comunidad femenina en condiciones vulnerables, de los departamentos Tolima y Putumayo en temas de liderazgo, empoderamiento económico y prevención de violencias.

Enfocado hacia mujeres que no cuentan con un empleo o ingresos fijos, pero que tienen las intenciones de emprender para sacar a su familia adelante.

“Con este programa buscamos fortalecer las habilidades y capacidades de estas mujeres, para que sean creadoras de su propio futuro a través del emprendimiento, ejerzan liderazgo en sus comunidades y en sus familias, y para animarlas a trabajar por ellas mismas, siempre desde una perspectiva de género”, reveló Marcela Rojas.

‘Ella es Gaviotas de Paz’

Este programa promueve la prevención de la violencia hacia la mujer y el feminicidio.

Está enfocado en el liderazgo, atención a todo tipo de violencias y construcción de paz, que empodera y orienta a las mujeres en el reconocimiento de la memoria histórica y su transición al empoderamiento sostenible.

“Con este programa buscamos fortalecer y sobretodo, generar un impacto en la prevención de violencias basadas en género, un tema que a diario estamos viendo cómo incrementan las cifras, realmente es muy triste ver como cada vez más, las mujeres están siendo maltratadas y muchas veces terminan en feminicidio” explicó Rojas.

En este sentido, esta línea busca dotar a las mujeres de herramientas de orientación a través de capacitaciones, para que puedan identificar cuando están siendo violentadas conforme a lo aprendido, mediante la metodología experiencial y análisis de casos.

Los formularios para inscribirse y participar en los diferentes talleres de orientación que ofrece la fundación a través de ‘Ella es Gaviotas de Paz’ se encuentran disponibles de manera virtual a través del enlace: She Is Gaviotas de Paz - Fundación She Is (she-is.org)

Sobre la experiencia de Karen Sofia en la NASA

Karen Sofía Gómez fue la primera niña tolimense en llegar a la NASA, gracias al programa ‘Ella es Astronauta’, desarrollado en el Tolima durante el 2022 y para el cual, en su momento, Sofía se encontraba tomando clases virtuales por un periodo de 6 meses para reforzar su formación y experimentar la actividad científica, antes de su visita a la agencia espacial.

La estancia de la menor en el Space Center de la NASA, tuvo una duración de seis días, donde ella, junto a cientos de niñas tanto de Colombia, como de otros países de todo el mundo, experimentaron diferentes vivencias enriquecedoras, aprendieron de robótica, ingeniería espacial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y de cohetes, donde Karen tuvo la oportunidad de desarrollar un proyecto especial.

“En estos momentos Karen Sofía está organizando su proyecto para poderlo ejecutar en el territorio, la idea es que ella pueda compartirlo con otras niñas, y generar ese impacto tanto en su familia, como en su comunidad, algo que servirá para entender el alcance del programa ‘Ella es Astronauta’ como impacto social para la región”, puntualizó la coordinadora de proyectos de She Is.

Los programas sociales de la fundación She Is se ofrecen de manera gratuita, y están enfocados en niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad.

