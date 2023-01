(Video) ¡Polémico! ¿Mamá de Piqué maltrataba a Shakira? Le apretó la cara y la mandó a callar

Para ningún colombiano ni español es un secreto la fuerte polémica que ha causado el rompimiento de Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Ahora, la mamá del exdeportista está en el ojo del huracán por su mal comportamiento con la cantante.

Como si fuera poco, luego de todo el revuelo por el rompimiento, la nueva pareja de Piqué, la disputa por la custodia de los hijos, las sátiras por redes, la canción de la barranquillera con Bizarrap, viene un nuevo tema controversial: la mala relación que sostenía la cantante con su ex suegra.

Si bien es cierto, en la cultura colombiana hay un mito jocoso de que las suegras nunca se van bien con las nueras. Cada vez, casos mediáticos como estos dejan por sentado que puede ser verdad.

Por estos días, Shakira, Piqué y Clara Chía han estado en el punto blanco de los paparazzi observando cada movimiento en falso de cada uno. Sin embargo el video que ha tomado fuera en redes sociales por estos últimos días, es de cuando está icónica pareja sostenían aún la relación. En él se logra ver cómo Monserrat, la madre del ex deportista y ahora empresario, la trata de manera grotesca y agresiva.

¡Qué coraje!



Captan a la mamá de Piqué CALLANDO a Shakira mientras el futbolista está ahí viéndolo todo sin hacer nada #MeLoDijoAdela con @Adela_Micha @maca_online @faustoponce @dlcasarin pic.twitter.com/eCpsxYeBxI — La Saga (@LaSagaOficial) January 24, 2023

Puede leer: Shakira y Karol G juntas: el rumor que tiene ‘soñando’ a los fans con una colaboración. ¿Por qué?

En el clip, que aparentemente, según algunas versiones, fue grabado en medio de un establecimiento deportivo. En él se puede ver a Shakira, Piqué y a Montserrat teniendo una conversación; no obstante se percibe que la regaña o le llama la atención, incluso le coge la cara de manera violenta y procede a hacerle un gesto con el dedo. Le dio a entender que se callara. Todo esto sucedía en presencia del ex futbolista quien decide mirar para distintos lados y no meterse en la desagradable situación.

Según un medio local, esta acalorada situación habría tenido lugar porque la artista asistió a un partido de basquetbol sin sostén, lo cual a Piqué no le agradaba. Al parecer, Monserrat al ver el disgusto de su hijo obligó a la barranquillera a ponerse un saco.

Como era de esperarse, el video aunque fue tomado en otro momento del pasado, ha vuelto a tomar fuerza y más aún ahora que la pareja ya no se encuentra junta. Por su parte, los internautas no dejan de comentar y de lanzar sátiras a la familia española.

Video:

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

MÁS NOTICIAS

¿De triángulo amoroso a cuarteto? Piqué habría engañado a Clara Chía: vea con quién

Hijo mayor de Shakira habría tenido que ver con la última canción de la barraquillera, ¡Increíble revelación!