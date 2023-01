[Video] Mujer con la lengua dividida en dos, teme que se le caiga a pedazos: se ve putrefacta

Como es común, por medio de las redes sociales se suelen difundir videos de la vida cotidiana de las personas. En este caso una usuaria de Tiktok mostró la preocupante situación por la que está pasando.

Por medio de la cuenta de dicha plataforma, la usuaria @itts.allis publicó un clip en el que se logra apreciar el estado en el que quedó el órgano luego de ser sometido a una intervención estética.

La afectada le contó a sus seguidores que se siente asustada porque no sabe si su lengua se está pudriendo ya que tiene un aspecto bastante desagradable.

Por su parte, los internautas no se hicieron esperar y le enviaron a la preocupada mujer, varios mensajes. Entre ellos: "Ni tiempo me dio de pintar la casa", "La verdad no sé y nunca voy a entender por qué se joden de esa manera, Dios mío, ¿qué es eso?". Para otros, es una simple fase de cicatrización que debe asumir mientras va sanando, "Sí claro, es normal, está cicatrizando, es parte de la curación", señaló una cibernauta.

Sin embargo, según la versión de la joven, motivada por los nervios y el dolor acudió a la persona que le realizó el procedimiento y le preguntó por el raro estado del órgano. Acto seguido, menciona que la encargada de la modificación le dijo que no debía preocuparse. A pesar, de ese comentario, la joven se nota dudosa de esa respuesta.

¿Qué es la lengua bífida?

Es una modificación corporal en la que la lengua se corta por la mitad desde la parte central hasta la punta. Dicho de otro modo, se trata de imitar una de las principales características de las serpientes y los lagartos.

A pesar de las constantes modas que se posicionan en la cotidianidad, esta parece ser una de las más peligrosas. Según cirujanos especializados, este tipo de procedimiento expone a un grave peligro al paciente.

La bifurcación de la lengua es una moda popular entre los entusiastas de la modificación corporal, aficionados a realizar cambios deliberados en su anatomía o apariencia a menudo con el uso de cirugía plástica.

En algunos países como Estados Unidos y Australia, ya se han establecido leyes que prohíben realizar el procedimiento en otra persona, pero las leyes no parecen prohibir que una persona se haga el corte de lengua en sí mismo.

Riesgos en la salud

Los expertos aseguran que el corte de la lengua presenta el riesgo de causar:

*Hemorragias

*Infecciones

* Daño a los nervios

*Problemas para respirar

*Inflamaciones graves

*Impedimento para comer

