Las arepas más quesudas del mundo están en Colombia: hacen fila de tres horas para comprar una

Antójese con esta arepa super quesuda, única en el mundo y una de las mejores de Colombia.



El Nuevo Día ha publicado las mejores comidas de la ciudad. Por ejemplo, se dio a conocer el pollo asado que más se compra y mantiene a reventar en la capital tolimense. De igual manera, se hizo famosa la salchipapa más increíble y monstruosa de Ibagué y como no recordar El chicharrón más crujiente y con buen ají picante. Lo anterior, demuestra los tesoros gastronómicos de Ibagué.

Siguiendo el recorrido de alimentos originales en su preparación y en su precio, como por ejemplo la hamburguesa de solo 3 mil pesitos, deliciosa y apetecida o el almuerzo de 2 mil pesos en pleno 2023, esta redacción encontró las mejores arepas con queso del mundo y únicas en Colombia.

Las arepas más quesudas, ¿las probaría?

Se trata de un negocio de arepas ubicado en el parque Santa Bárbara de Buga, en el Valle del Cauca. Con solo $10.000 disfrute de una buena arepa asada rellena de queso y con adición extra encima.

Los aficionados de este producto, compartieron a través de redes sociales su experiencia. Todos la califican como la mejor y no se cansarán de probarla. Pero, eso sí, recomiendan ir temprano, ya que hay filas de hasta tres horas para comprar una de estas delicias.

Su dueño es don Manuel, mejor conocido como el ‘Calidoso’, quien entrevista agradeció a sus compradores y manifestó que no se esperaba tanta acogida y apoyo.

“Lo que hago, lo hago con amor por ellos (los clientes), no he descansado, pasé el año nuevo derecho, porque he tenido mis clientes… valoro a las personas que vienen aquí”. finalizó diciendo don Manuel, motivando a más personas a que visiten su local todos los días desde las 4:30 de la tarde.

