Influencer colombiana dijo que 'está harta' de la nueva canción de Shakira: '¡Es horrible!'

Al parecer la mediática canción de la barranquillera ya le sacó 'canas' a la creadora de contenido.

Luego de que Shakira lanzara su canción 'Session #53' el mundo de las redes estalló por la polémica que desató la 'tiradera' de la barranquillera hacia su ex pareja y su rival.

Si bien es cierto, la canción tomó fuerza por todo el mundo y causó furor entre los internautas, actores, cantantes, influencers y demás. Sin embargo, parece que lo que para algunos es una super canción para otros es una pesadilla mediática.

Este es el caso de la creadora de contenido y modelo Onlyfans Cintia Cossio quien por medio de sus redes sociales se desahogó al respecto del sencillo musical de la artista.

Y es que, no es la primera vez que Cossio hace críticas a la nueva 'Bizzarrap session', pues días después de su lanzamiento se pronunció a través de su cuenta de Twitter:



"Se ha acabado el delirio de Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por Twingo. Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal", escribió en esta red social.

Al parecer la canción le ha causado molestia a la influencer quien expresa ya estar hasteada de escucharla. Incluso en sus historias se mostraba imitando a la barranquillera y confesando que le molestaba mucho esta canción.

"Cuando no es el 'lero lole lole' es: 'me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y con la deuda en hacienda', odio esa canción, la he escuchado completa una sola vez y me la sé toda", menciona Cossio.

Finalmente, aclaró que siente gran admiración por la artista pero que definitivamente esa canción no le gusta para nada. Y que ya está 'hasta la coronilla' de oírla por todas partes. "esa canción la odié y me la sé toda y les cuento algo, esta semana soñé con esa canción, ¡es horrible!", expresó.

