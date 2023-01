Debatir reformas en la calle, ¿Petro quiere evadir al Congreso?

En medio de la controversia que ha suscitado lo poco que se conoce de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro convocó a manifestaciones en las calles para apoyar esta y otras iniciativas legislativas que prevé adelantar el Gobierno.



De una manera atípica, el Gobierno Nacional está invitando a la ciudadanía a salir a las calles a manifestarse en favor de las reformas sociales que pretende adelantar en el Congreso de la República, de las cuales las primeras serían la reforma a la salud y la laboral, además de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, PND.

La invitación la hizo el presidente Gustavo Petro el pasado viernes 20 de enero por medio de su cuenta de Twitter, lanzando la propuesta a la juventud colombiana de respaldar las reformas sociales que promoverá.

“Hemos convocado a un gran diálogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirles a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”, fue el primero de un hilo de trinos.

Y concluyó el mensaje: “La juventud no nació en Colombia para ser encarcelada o morir en una trocha, sino que nació para el estudio, el arte, la libertad y la vida. Porque la sociedad debe discutir las reformas los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo”.

Al llamado del mandatario colombiano surgieron diferentes críticas debido a que no se conoce ningún texto de las reformas anunciadas, la que más ha sido cuestionada es la de la salud que, a pesar de ser discutida, no tiene hasta el momento ningún borrador.

Aunque la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha manifestado que ha socializado la reforma con los diferentes gremios que rodean a ese sector, se han intensificado las críticas de lo que sería un absoluto silencio de la ejecución y desarrollo de la reforma de esa cartera.

¿Confrontación popular?

Y es que de manera paradójica, el Gobierno Nacional está convocando a las marchas públicas en las mismas fechas en que la oposición ya había citado a los colombianos para que salgan a manifestarse a las calles, pero por el contrario al presidente, demostrando su inconformismo con las diversas reformas que la administración Petro adelantará en los primeros meses del año.

“La invitación del Gobierno a que salgan a apoyar sus reformas a la salud, pensional y la reforma laboral, el mismo día que se convoca el paro nacional, no es otra cosa que la invitación a la destrucción. Quieren ocasionar una guerra civil entre la oposición a este gobierno y todos los afines a ellos. Recordemos que cuando ellos salen a las calles, salen a destruir, a cometer delitos, a acabar con la propiedad pública, la propiedad privada y con la vida de nuestros policías”, manifestó Oscar Villamizar, representante a la Cámara por Santander.

La invitación la está haciendo el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, quien también citó las protestas, de una forma coincidencial, entre el Gobierno y la oposición, el 14 de febrero.

“¡Nos vamos a la calle! Paro Nacional 14 y 15 de febrero. Fuera Petro. Como decían los mamertos en el 2021: hay que parar para avanzar. ¡Están asustados!”, expresó Polo Polo en su cuenta de Twitter.

¿Aplazar las marchas?

Curiosamente, desde las dos partes se está contemplando aplazar las marchas. Por el lado de la oposición, en las próximas horas representantes del uribismo, entre ellos Polo Polo y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, se reunirán para evaluar la posibilidad de cambiar las fechas de las marchas.

En representación del Gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó: “Vamos a organizarlo, podemos hacerlo los días anteriores, los días posteriores”.

Las críticas

Frente a las manifestaciones, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró: “Esta es una grave forma de populismo: Gustavo Petro pidió discutir la reforma laboral, pensional y a la salud en las calles”.

Así mismo, el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, advirtió que con este tipo de acciones el Presidente de la República está recurriendo a las manifestaciones públicas para “intimidar” al Congreso de la República y así sacar adelante su agenda legislativa.

“Es poco razonable que el Presidente esté convocando a manifestantes para defender propuestas de reformas que aún no se conocen, pidiéndole a sus seguidores una fe ciega, está tratando a través de la calle intimidar al Congreso y atacar a quienes piensan distinto. No le gusta el debate democrático, no le gustan las discusiones técnicas”, señaló Forero.

Los anuncios del Gobierno Nacional de acabar de manera definitiva con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, son uno de los principales puntos de preocupación por parte de la oposición.

“La oposición tenemos ese derecho fundamental de salir a las calle de manifestarnos en contra del Gobierno, especialmente uno de los temas que hoy nos preocupa es acabar con la firma de contrato de exploración y explotación hidrocarburos que ponen en riesgo la seguridad energética del país, la transición energética, los dividendos y las exportaciones que representa el sector minero energético en nuestro país. Hace dos meses aprobamos en el Congreso el presupuesto bienal de regalías por $31 billones de pesos, y esos recursos salen y son fondeados por ese sector”, explicó Juan Espinal, representante del Centro Democrático.

El presidente respondió a las críticas de quienes han manifestado que se están convocando a manifestaciones de apoyo a las reformas y que no están consolidadas en su totalidad.

“Las reformas que propone el Gobierno se han discutido por los movimientos sociales desde hace años en las calles”, dijo Petro en Twitter.

Piden radicar proyectos

Un mensaje al Gobierno y en particular a los ministros para que dejen de estar anunciado el contenido de las grandes reformas sin tener un texto definitivo, hizo éste lunes el presidente del Senado, Roy Barreras.

Barreras pidió al presidente Gustavo Petro que se aprovechen las sesiones extras que irán desde el 7 de febrero hasta el 15 de marzo, no sólo para empezar a aprobar la adición presupuestal y el plan nacional de desarrollo, sino los demás proyectos que se ha anunciado que se presentarán en este semestre.

“Nosotros le hemos hecho desde hace meses una petición al gobierno que aproveche las sesiones extra para conocer todos los textos de las reformas y se incluyan no sólo el plan de desarrollo y la adición presupuestal”, sostuvo Barreras.

El Senador del Pacto Histórico recordó que el semestre pasado se tuvieron de lleno 103 días de sesiones, pero para esta parte de la legislatura apenas se tendrán 58 días, los cuales están cruzados por la Semana Santa.

Dato

31 iniciativas legislativas: 16 leyes nuevas y 15 proyectos más en marcha, hacen parte de la agenda legislativa del Gobierno para este periodo de sesiones en el Congreso.