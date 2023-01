‘Jorge 40’ pidió perdón a las víctimas: estuvo dos días en audiencias en la JEP

La audiencia en la JEP tenía como fin contribuir a aclarar los delitos que ‘Jorge 40’ cometió y que aporte información en su actuar como una bisagra entre militares y paramilitares para cometer actos criminales.

En el segundo día de audiencias, ayer en el Palacio de Justicia de Ibagué, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ confrontó a los magistrados por las exigencias que le hacen para someterse a esa jurisdicción.

Aseguró que su intención era entrar a la JEP con las mismas condiciones que tienen sus antiguos enemigos, pero que no estaba dispuesto a autoincriminarse porque también tenía varios procesos abiertos en la justicia ordinaria.

“Este escenario no es mi escenario. Esta Jurisdicción no es para mí. Yo vengo desprovisto de cualquier interés, pero esta jurisdicción no me pertenece, esta jurisdicción no me va a dar lo que necesito y no tiene cómo”, reconoció.

La JEP le había dado una última oportunidad a Tovar Pupo de que demostrara que había estado vinculado a la Fuerza Pública mientras cometía violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Por eso, se esperaba que revelara nueva información que contribuyera a aclarar supuestos vínculos entre los paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el exjefe paramilitar no dio información diferente a la que ya había entregado a la justicia.

El magistrado Mauricio García, a cargo de la audiencia le dijo: “Su presencia no es solo un acto de buena voluntad suya, hay que dejar claro que usted viene con unas expectativas de beneficios. Le estamos dando todas las garantías y no es cierto lo que usted dice. Usted fue un actor del conflicto armado, usted tiene una verdad y la sociedad busca esa verdad”.

Pido perdón a las víctimas

Durante casi media hora, alias ‘Jorge 40’ pidió perdón a las víctimas y envió un mensaje de construcción del futuro con ellos.

“Desde mi más esencial intimidad quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor y el daño causado a cada uno de ustedes producto de mis acciones como tercero y como combatiente directa o indirectamente, y mis omisiones con ocasión del conflicto armado civil colombiano”, mencionó.

Expresó que en sus convicciones nunca quiso causar dolor o daño a ningún colombiano porque él mismo tuvo esa condición de víctima antes de convertirse en victimario.

Y agregó “Quiero pedirles si me dan la oportunidad de verme cara a cara con ustedes, que entre ustedes y nosotros, sin la mediación de un tribunal, podríamos avanzar mucho más en esta necesidad que tiene Colombia de que empecemos a liberar nuestros espíritus”.

El mayor culpable es el Gobierno

Al contar sobre su vida expresó cómo de víctima de los secuestros en el Cesar, terminó llegando a conocer a Salvatore Mancuso.

“En una zona pacífica que era el Cesar, empezaron los secuestros por organizaciones criminales. A pesar de que pagábamos el impuesto a la guerrilla, mi padre y mi prima fueron secuestrados. Le enviamos una carta al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia que se vivía en ese momento en el Cesar. Nos encontrábamos de sepelio en sepelio por los muertos que nos iban matando estas organizaciones”, expresó ‘Jorge 40’.

Y agregó: “No íbamos a las institucionalidades porque todos estaban vendidos, todo sucedía frente al batallón La Popa. El mayor responsable es el estado social de derecho y toda su institucionalidad por la omisión”.

