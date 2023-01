¡Lo último! Así se hablaban Valentina Trespalacios y John Poulos: revelaron el chat de WhatsApp

Mientras el proceso contra de John Poulos sigue en curso, se han podido conocer varios detalles al rededor del crimen, entre las pruebas se encuentra el chat de la joven con su aparente verdugo.

De manera preliminar se estableció que las conversaciones salieron a la luz, gracias a una amiga de la víctima, quien tenía en su computador la sesión abierta del WhatsApp de Valentina.

Gracias a que la joven entregó el dispositivo a las autoridades, las conversaciones de la pareja ahora podrán ser estudiadas para esclarecer el caso y hallar más pruebas que confirmen la responsabilidad del sospechoso en este macabro hecho que tiene consternado al país.

Entre el chat habrían algunas fotografías, entre ellas, una que aparentemente muestra la maleta que pertenecería a Poulos y que coincidiría con el portaequipaje en el que fue hallado el cuerpo de la DJ días después.

En las imágenes reveladas por Noticias RCN, las conversaciones que se expondrán a continuación son del pasado 19 de enero.

En el chat la joven le explica a Poulos que no se encuentra con ninguna persona, además ella intenta darle explicaciones ante un posible reclamo por celos:



“Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”, mencionó Trespalacios.

Ante este mensaje de Trespalacios, Poulos solo responde con un 'Ok'. Más adelante, también se leen unos mensajes en los que ella le cuenta que para el día posterior, es decir el 21 de enero, tenía muchas cosas que hacer. Justamente para esa fecha el extranjero llegaría al país.



"Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero”, escribió y más adelante agregó: “No estoy cambiando la fecha”, haciendo referencia al día en el que se irían a vivir juntos.

Por ahora, estas pruebas siguen siendo investigadas y valoradas por las autoridades pertinentes.

