Aparece supuesta exnovia de John Poulos: contó aterrador momento y dejó a todos con la boca abierta

La mujer narró la experiencia que al parecer vivió con el presunto asesino de la DJ Valentina: le tocó hasta cambiarse de casa, por miedo a sus actitudes.

El escalofriante testimonio de una mujer anónima se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales, quien asegura ser la exnovia de John Poulos, principal sospechoso en el cruel asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, joven apareció sin vida al interior de una maleta en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón en Bogotá.

Desde que se conoció la noticia, el país no ha dejado de hacer presión para que se haga justicia por el macabro crimen; frente a Poulos, se ha revelado que el hombre tenía familia en Estados Unidos, una mujer y dos hijos, y era conocido por ser un padre ejemplar, por lo que todas las pruebas que lo implican en el crimen de la reconocida DJ causan aún más conmoción.

En videos, se ve el momento en el que el hombre saca al parecer, el cadáver de su novia tras asesinarla, dentro de una maleta en la que fue hallada más tarde. Las contundentes imágenes han servido para que la ciudadanía exija claridad y la pronta acción de la justicia.

Lea también: Las duras palabras del abogado de John Poulos, antes de renunciar en vivo durante la audiencia

Mientras tanto, se reveló el testimonio de la supuesta exnovia que asegura incluso, que Poulos le propuso matrimonio.

“Pude haber sido yo”

La joven inició su historia indicando que no revelará su identidad por obvias razones de seguridad, “porque pude haber sido yo la persona que apareció en esa maleta”. Aseguró que conoció a John Poulos a través de una aplicación y mantuvieron contacto por tres meses, hasta que él le dijo que quería venir a Colombia a conocerla.

“Él siempre estuvo preguntándome como que a qué me dedicaba, mi día a día. Yo en ese momento trabajaba en una discoteca en Bogotá, yo le conté nunca negué mi labor y el nunca mostró molestia por mi trabajo”, añadió la joven.

Al parecer, después de dos meses él llegó de visita a Colombia y acordaron conocerse en la discoteca mientras ella trabajaba; según el relato, a John Poulos no le gustó el ambiente en el que la mujer laboraba debido a que había muchos hombres que “la miraban”, y le ofreció pagarle el mismo sueldo que ganaba allí a cambio de que renunciara y comenzara a vivir con él.

“Que no le gusta como me miran los hombres, que siente muchos celos, y me decía que no trabajara, pero ese era mi sustento (…) que él me va a pagar lo mismo pero que me quedara con él, él quería que yo estuviera solo con él y dejara mi trabajo porque no le gustaba”.

La mujer siguió narrando y reveló que supuestamente aceptó la propuesta que le ofrecía; desde eses momento al parecer, comenzaron a viajar y a pasarla juntos, aunque ella notaba que era muy celoso y que cuando iban a restaurantes, por ejemplo, no la dejaba hablar con los meseros que fueran hombres.

Añadió que, estando en Cartagena, le pidió matrimonio a pesar de que llevaban poco tiempo juntos. Por eso, cuando llegaron a la habitación, decidió revisarle el celular y se dio cuenta que Poulos presuntamente, hablaba con muchas mujeres de la misma forma que lo hacía con ella. “Hablaba con otras niñas, lo mismo que hacía conmigo lo hacía con otras mujeres”. De ese modo, al día siguiente lo enfrentó mientras desayunaban en un restaurante, lugar donde al parecer tomó una actitud que la asustó y decidió irse de nuevo a Bogotá.

Lea también: Iglesia donde iba John Poulos dice que él es bueno: lo apoyarían

“Sentí mucho miedo, le pedí que me dejara ir”. Ya en el aeropuerto, asegura que no dejaba de llamarla y, cuando finalmente regresó a la capital del país, comenzó a acosarla y amenazarla al punto de que tuvo que irse a la costa con su familia, borrar redes sociales y desaparecer del internet para que no la encontrara.

“El terror que yo viví con él porque empezó a amenazarme, a decirme que tenía que estar con él, que él sabía donde vivía, e incluso me tocó mudarme de apartamento porque una noche se presentó. Aun así, seguía diciéndome que sabía a donde me había mudado, ya sé donde vives, no te vas a deshacer de mí tan fácil (…) llamé a mi familia y me dijeron ‘vente para la costa, regrésate’ (…) Viví muchas noches de miedo, fue algo durísimo. Cuando llegó cambio mi numero de celular, cierro mis redes sociales, no supe más de él”.

La joven terminó sus palabras señalando que volvió a saber de él gracias a las noticias sobre el crimen de Valentina Trespalacios, y recomendando a las mujeres no creer fácilmente y ser muy precavidas a la hora de iniciar una relación.

Más noticias

¡Atención! Renunció el abogado de John Poulos, por graves motivos

Un romance digital que terminó en el crimen de Valentina Trespalacios: John Poulos no aceptó los cargos

¡Lo último! Así se hablaban Valentina Trespalacios y John Poulos: revelaron el chat de WhatsApp