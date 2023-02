Modelo webcam revela oscuro secreto de John Poulos y su gusto por las páginas para adultos

Al parecer, el sujeto era conocido en páginas de contenido para adultos, donde se hacía llamar “el señor de la magia”.

Con el paso de los días y el avance de las audiencias contra John Poulos, principal sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, se dan a conocer más y más detalles sobre su relación con la joven, la forma en la que aparentemente ejecutó el crimen y pormenores de su vida que eran desconocidos y han generado sorpresa.

El hombre tenía una familia en Estados Unidos, mujer y dos hijos, país desde el cual presuntamente, contactaba jóvenes a través del internet como lo hizo con la difunta víctima.

Una mujer, que no quiso revelar su identidad por temas de seguridad, aseguró por medio de una entrevista que fue novia de Poulos antes de Valentina, y su actitud siempre fue llena de celos, obsesiva y hasta violenta. Ambos, se habrían conocido por medio de una app, donde iniciaron la relación y posteriormente se conocieron en persona. Un grave testimonio que puede conocer dando clic aquí.

Del mismo modo, en las audiencias que se han llevado a cabo en estos días para dictar la medida de aseguramiento, se han mostrado más evidencias como la maleta en la que se ocultó el cuerpo de Trespalacios y que bajó por el ascensor del edificio, donde el abogado de las víctimas señaló que iba sobresaliendo la cabeza de la joven.

Aparece testimonio de modelo webcam

De acuerdo a lo que reveló El Tiempo, una modelo webcam tuvo contacto con John Poulos, quien era conocido por ser “muy consumidor de páginas de contenido para adultos” y un “tipper”, es decir, alguien que da muy buenas propinas.

“El man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas. Él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos. Es muy extraño”, fueron las declaraciones de la mujer de acuerdo a El Tiempo.

Lea también: Con lágrimas, la madre de Valentina Trespalacios recibió las atroces evidencias del crimen

Este oscuro secreto, sale a la luz en medio de las audiencias, detalle que ha llamado la atención de la ciudadanía, ya que la webcam aseguró que John Poulos se hacía llamar “el señor de la magia” en las páginas de adultos que frecuentaba; además, añadió que en numerosas ocasiones, le había mandado dinero desde Estados Unidos.

No obstante, un comentario muy extraño la dejó pensativa: “Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: ‘Razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos, quizá, LOL’”.

Mientras tanto, la audiencia continúa.

Más noticias

Iglesia donde iba John Poulos dice que él es bueno: lo apoyarían

Las duras palabras del abogado de John Poulos, antes de renunciar en vivo durante la audiencia

¿Se inspiró Jhon Paulos en esta escena de la serie de Jeffrey Dahmer para cometer su crimen?