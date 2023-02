20 años después de atentado al Nogal, rescatistas se reencontraron con víctimas

En 2020, entre tanto, Salvatore Mancuso, quien hoy está preso en una cárcel de EE. UU., pidió perdón por los hechos que rodearon el ataque terrorista al Club El Nogal.

Al conmemorarse 20 años del atentado contra el Club El Nogal, ayer las víctimas del sangriento ataque se reencontraron con los rescatistas que atendieron la emergencia, en la que 36 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas.

“Inicialmente, nos dieron la orden de ir a apoyar una emergencia que se había presentado producto de unos tanques de gas, pero no nos imaginábamos qué nos íbamos a encontrar, la imagen tan grande cuando uno llega es todo en llamas y el primer impacto es durísimo”, recordó Mauricio García, voluntario de la Defensa Civil que atendió la emergencia.

Y agrego: “era difícil ver con tanto caos, a uno se le arruga el corazón ver tantos hermanos compatriotas que desafortunadamente por el terrorismo, teníamos que ir a recoger lo que quedaba del ser humano y también a ayudar los que quedaron heridos, mutilados, pero que a pesar de todo se sentía una mano amiga”.

“Yo estaba comiendo en la cafetería, vine a jugar squash. Después explotó la bomba pero yo quedé inconsciente ahí mismo, yo no sentí ni escuché nada, desde que desperté en el cuarto ahí si me acuerdo de todo, no me podía parar, habían carros incendiados, todo estaba destruido. Me rompí la tibia y el peroné, me corté profundo la rodilla, pero fui afortunada de que me encontraran los rescatistas”, recordó, por su parte, Catalina Peláez, sobreviviente del atentado.

Tras el reencuentro con las víctimas, García, voluntario de la Defensa Civil, expresó que tuvo un nudo en la garganta porque “una de ellas me abrazó y me decía que su esposo y ella están acá porque nosotros les tendimos la mano”.

Reparadas, no del todo

Fernando Bernal, presidente del consejo de la Fundación El Nogal, explicó cómo, después de la tragedia, el club reforzó su trabajo en el área de responsabilidad social.

“20 años después cuando sucede este atentado tan doloroso, nace la Fundación El Nogal para apoyar a las víctimas y especialmente darles la educación a 44 jóvenes, hijos de las víctimas, hasta el nivel universitario”, dijo Bernal.

Frente a la reparación, Catalina Peláez aseguró que no la han recibido del todo.

“Reparadas, no del todo, yo sé que se iniciaron procesos de reparación, de la verdad pero siento que esos procesos no se han terminado, sé que no han reparado a muchas víctimas en muchas cosas que no han dado respuestas, entonces creo que sí es un comienzo pero todavía falta mucho”, aseguró

En materia de justicia, las víctimas esperan ser llamadas por la JEP, para sentarse con los responsables en busca de la tan anhelada verdad que siguen buscando hace 20 años.

