Inscritos en el Tolima 47 comités de campaña al plebiscito



La Registraduría en el Tolima, recibió la inscripción de 47 comités de campaña al plebiscito, de los cuales 35 promueven el ‘Sí’ y 12 el ‘No’; once son de tipo departamental, correspondiente a seis por el ‘Sí’ y cinco por el ‘No’. En el caso de Ibagué de los 10 inscritos nueve promueven el ‘Sí’ y uno el ‘No’; los 26 restantes corresponden a municipios del Tolima.



Se acaban los ‘ahorros’



Parece increíble, pero es cierto: Deportes Tolima acumuló su quinto juego en línea sin poder ganar en la Liga Águila 2016-II, y aún así se mantiene firme en el grupo de los ocho primeros que clasificarán a la segunda ronda.



Comparendos de tránsito no estarían siendo cobrados



La Contraloría Departamental indicó que en varias poblaciones, hasta ahora, no hay evidencia de la gestión administrativa para hacer los cobros respectivos.



Sin ‘operador’ para hacer la poda al arbolado urbano



Interaseo está a la espera que el Municipio entregue el censo para iniciar labores y Cortolima advierte que el Municipio debe desembolsar una contrapartida para obtener la información.

