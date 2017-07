EL NUEVO DÍA

18 Ene 2012 - 12:40am

David Luna, viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo preside la reunión con representantes de los controladores aéreos que exigen mejoraría en sus condiciones laborales.





Diez días tiene el gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales de los controladores aéreos.





Los controladores aéreos de Colombia que reclaman cubrir el déficit de personal que en este momento llega a 300 y un descanso adecuado, anunciaron que si después de 10 días hábiles no se llega a una concertación mediada por el gobierno nacional, se restringirían los horarios de operación a 18 o 24 horas.

Los anuncios fueron hechos después de la segunda reunión de concertación que desde las 2:00 de la tarde de este lunes presidió el viceministro de relaciones laborales del Ministerio del trabajo, David Luna Sánchez, y en la que participaron representantes de la Aeronáutica Civil, presidente y representantes del sindicato de controladores aéreos y el presidente de la CUT, Tarcisio Mora.

“La crisis que en este momento afrontamos es producto de la falta de planeación, puesto que se ampliaron muchos aeropuertos sin contar con personal suficiente”, señaló el presidente del Sindicato de controladores aéreos, Carlos Arturo Bermúdez, quien dijo que la operación se cubre hoy con 568 controladores.

“No queremos generar pánico, ni que haya traumatismos pero ante todo nos preocupa la seguridad y que se respeten nuestros descansos. Estamos trabajando de dos a tres jornadas adicionales por semana y no pensamos continuar así.

“De no tener solución a corto plazo tomaremos medidas restrictivas de operación sobre todo en ciudades como Ibagué, Cúcuta, Medellín y hasta en Bogotá”, agregó Bermúdez.

Los integrantes de la Aeronáutica Civil en cabeza del coronel Carlos Silva y del sindicato de controladores aéreos, coincidieron en celebrar el compromiso que el Gobierno ha adquirido como mediador en el proceso de concertación y la voluntad para garantizar el normal funcionamiento de los terminales aéreos del país.

“Lo fundamental es brindar la seguridad a los usuarios del transporte aéreo”, anotaron.

Por otra parte, el viceministro de relaciones laborales David Luna, será el encargado de llevar al Ministerio de Hacienda el pliego de peticiones con el fin de cristalizar las solicitudes.

Aunque el descanso es un tema al que se la ha dado prioridad, se busca una fórmula que le convenga al país y a los trabajadores, por lo que continuaremos en reuniones con temas muy puntuales.

"Lo ideal es no afectar la programación de las empresas aéreas y buscar una fórmula equilibrada y con las condiciones laborales ideales", puntualizó el Subdirector de la Aeronáutica civil, coronel Carlos Silva.





En el pliego de peticiones están descansos, reajustes salariales y designación de más funcionarios, ya que los controladores denuncian que tienen jornadas de 24 horas con solo un día de descanso.