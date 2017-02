Lea en nuestra edición de mañana martes 19 de julio de 2016

Vea aquí las noticias de nuestro portal



Infibagué y operarios aclararon diferencias sobre contratos

El jueves pasado se desarrolló una mesa de concertación entre Infibagué, representantes de los trabajadores y el Ministerio de trabajo para dar claridad a la tensa situación que se generó por la no renovación de contrato a operarios.



Lo sorprendieron agrediendo a su perro y lo capturaron

La Policía Metropolitana capturó a un hombre por atacar y lesionar a su perro en la carrera Quinta con calle 64. En lo corrido del año ya son dos las personas detenidas en flagrancia por ese punible .



"Al aeropuerto Santiago Vila de Flandes llegarán $Mil 650 millones”, Bocanegra

El aeropuerto de Flandes estuvo por casi un década de sin inversión nacional y está llamado a convertirse en un referente nacional para la carga y la logística.



Estudiantes del Conservatorio no quieren perder calidad académica

Con un documento que será entregado el jueves en el Consejo Directivo, la representación estudiantil dejará expuestas las inconformidades surgidas tras la reciente salida de tres docentes del claustro.



Desacuerdos entre Hocol y comunidades indígenas se mantienen en Ortega

A pesar de que varias entidades han hecho el esfuerzo de mediar entre las dos partes, el esfuerzo no ha generado resultados. Teniendo en cuenta que la economía del municipio está en juego, el alcalde, Benjamín Aponte, hace un nuevo llamado al diálogo.

