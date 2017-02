Lea en nuestra edición de mañana miércoles 6 de julio de 2016

Transportadores del Tolima no descartan bloquear toda la vía

Al menos 200 transportadores de camiones que apoyan el paro nacional que ya cumple cuatro semanas, se tomaron la vía que comunica a Ibagué con Cajamarca y Quindío.



Gremios económicos no aprobarían zonas de concentración en Tolima

Hay algunos sectores en los que existe indecisión; la propuesta del alcalde Jaramillo de concentrar guerrilleros en la Ciudad Musical, no cayó bien entre líderes gremiales consultados.



En Casabianca por falta de recursos no se ha concluido megacolegio

En el corregimiento de San Jerónimo en Casabaianca se está a la espera de la culminación de un proyecto educativo que beneficiaría a más de 200 menores. La construcción que duraría 6 meses, se detuvo porque se necesita de una adición presupuestal.



“La reina acá soy yo”, dice Valentina Bonilla

A la par de que la Señorita Bogotá no muestra arrepentimiento por arrebatar su corona, la soberana asegura que unas excusas serían buen gesto de humildad.



Les llegó la hora de volver a dar la pelea

Tolima Syscafé-John Jota Sport debutará mañana en la Liga Argos Futsal 2016-II, luego de una inolvidable actuación en el primer semestre.