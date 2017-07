5 Jun 2012 - 2:24pm

Términos y Condiciones

TÉRMINOS Y CONDICIONES - ELNUEVODIA.COM.CO

El portal www.elnuevodia.com.co (en adelante, el “Portal”) es de propiedad de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. El acceso, participación y uso del Portal es gratuito y está regido por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los (las) usuarios(as) del Portal (en adelante, el “Usuario”):El usuario del Portal al ingresar o utilizar los servicios ofrecidos en el mismo, acepta expresamente los Términos de uso, Política de Privacidad y Derechos de Autor de este sitio web.

1. Información contenida en el Portal

1.1 Propiedad del contenido del PortalEsta página de Internet y su contenido están protegidos bajo la normatividad colombiana de derechos de autor y demás leyes y tratados internacionales aplicables. Los contenidos son de propiedad de Editorial Aguasclaras S.A. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de Editorial Aguasclaras S.A.

Los links a otras páginas de Internet, distintas de aquellas de las cuales Editorial Aguasclaras S.A es propietaria, son ofrecidas como un servicio a los lectores. Editorial Aguasclaras S.A no estuvo involucrada en su producción y por lo tanto no es responsable por su contenido.De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre propiedad intelectual (artículos 31 de la ley 23 de 1982 y 22 de la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del acuerdo de Cartagena), podrán citarse fragmentos de las obras que contiene esta página, caso en el cual deberá indicarse la fuente y nombre del autor de la obra respectiva, siempre y cuando tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en una medida justificada por el fin que se persiga, de tal manera que con ello no se efectúe una reproducción no autorizada de la obra citada.Toda utilización de esta página o de su contenido, diferente a la permitida, o con fines comerciales o lucrativos, requerirá de la previa y expresa autorización del PORTAL, según el caso, so pena de constituir violación a las normas de derechos de autor.Para obtener licencias o permisos de uso de artículos, fotografías, ilustraciones, caricaturas, videos, audios, reportajes y cualquier otro contenido del PORTAL por favor comuníquese con el editor enviando un e-mail a editorweb@elnuevodia.com.co o llamando al teléfono (57)(7) 6300700 ext 1100 o enviando una comunicación a la Calle 34 nO 13 - 42, Bucaramanga, Colombiaelnuevodia.com.co es una marcas registradas de propiedad de Editorial Aguasclaras S.A

1.1.1 Propiedad del contenido suministrado por el UsuarioEl Usuario concede a Editorial Aguasclaras S.A en forma permanente, una licencia de uso gratuita, no exclusiva, para la reproducción, adaptación, compilación, almacenamiento y distribución de los contenidos por él suministrados a través de esta página de Internet. Editorial Aguasclaras S.A reconocerá al Usuario su autoría sobre los contenidos suministrados. Editorial Aguasclaras S.A podrá sublicenciar a sus filiales y subsidiarias los mismos contenidos. El Usuario garantiza que los contenidos suministrados son de su autoría, que no está violando derechos de autor de terceras personas y que mantendrá indemne a Editorial Aguasclaras S.A y a sus sublicenciatarios frente a cualquier reclamación que se presente con ocasión de su uso.

1.2 Privacidad y manejo de informaciónEs interés de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A la protección de la privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través del Portal, comprometiéndose a adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece más adelante.Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual incluye datos tales como: nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono.El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, y en el entendido que tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que contenderá su perfil, la cual podrá ser usado por Editorial Aguasclaras S.A en los términos aquí establecidos. El Usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A aconseja que el Usuario mantenga actualizada la información para optimizar el beneficio que puede recibir del Portal.La información personal proporcionada por el Usuario, está asegurada por una clave de acceso a la cual sólo el Usuario podrá acceder y que sólo él conoce. El Usuario es el único responsable de mantener en secreto, dicha clave y la información incluida. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A se compromete a no intentar tener acceso ni pretender conocer dicha clave. Debido a que ninguna transmisión por Internet es absolutamente segura ni puede garantizarse dicho extremo, el Usuario asume el hipotético riesgo que ello implica, el cual acepta y conoce.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los capítulos del Portal.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal.

1.3. Bases de Datos e informaciónQuien diligencia el formulario de registro acepta que sus datos se incorporen a las bases de datos de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, sus filiales o subsidiarias.En todo caso, el Usuario podrá en cualquier momento solicitar el retiro de su información personal de las bases de datos de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, sus filiales o subsidiarias, para lo cual deberá enviar un correo electrónico a cdrupal@elnuevodia.com.co, en cuyo caso perderá los privilegios derivados del registro. Así mismo, el Usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento, ingresando a la Zona de Usuario en el Portal.

1.4. Contenidos de los UsuariosTeniendo en cuenta la posibilidad del Usuario de incluir en el Portal fotos y/ o imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de titularidad del Usuario o bien por éste de titularidad de un tercero, se deja expresamente establecido que al incluirlo en el Portal se considerará que el Usuario autoriza a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A para que ese material aparezca y quede en el Portal sin derecho a contraprestación alguna por parte de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. En el caso de incluirlo, el Usuario lo podrá mantener en el Portal por el lapso que considere pertinente. En relación con cualquier tipo de material y/o información remitida al Portal por los Usuarios, incluyendo fotos y/o imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de propiedad de los Usuarios o de un tercero que los hubieren facultado, se considerará que el Usuario es titular de los derechos de autor sobre dicho contenido y que al haber sido incluidos en el Portal el Usuario otorga licencia gratuita, incondicional y no exclusiva de uso de tal contenido a favor de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, sin derecho a percibir contraprestación, remuneración, retribución o reclamo posterior alguno, cualquiera sea su tipo o índole. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A podrá a su vez hacer cualquier tipo de uso de dicho material, en virtud de la licencia de uso así concedida.

El Usuario reconoce que el ingreso o suministro de contenido de su propiedad o de terceros lo realiza de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. En todo caso, para el suministro de cualquier tipo de material y/o información el Usuario deberá observar y tendrán aplicación las Condiciones de Uso y Participación dentro del portal que se señalan más adelante.

1.5 Requerimientos de las AutoridadesEDITORIAL AGUASCLARAS S.A cooperará con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las leyes, en materia de protección de la propiedad intelectual, prevención del fraude y otras materias.El usuario del Portal autoriza expresamente EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. a suministrar cualquier Información Personal sobre él, con la finalidad de dar cumplimiento a cualquier requerimiento de autoridad competente, y con el fin de cooperar con las autoridades en la medida en que discrecionalmente lo entendamos necesario y adecuado en relación con cualquier investigación de un ilícito o un fraude, infracción de derechos de propiedad intelectual, u otra actividad que sea ilegal o que pueda exponer a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A a cualquier responsabilidad legal. Además, el usuario nos autoriza a comunicar su nombre de usuario, nombre y apellidos, domicilio, ciudad, región, país, número de teléfono, dirección de correo electrónico y cualquier otra información del relacionada con el Usuario, a las autoridades competentes, en relación con la investigación del fraude, infracción de derechos de propiedad intelectual, piratería, o cualquier otra actividad ilegal.

2. Condiciones de Uso y Participación dentro del portal2.1 Condiciones de UsoPor el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario reconoce en cabeza de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A:

1. El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los Términos y Condiciones del Portal. 2. El derecho de negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier razón. 3. El derecho de incluir o no en el Portal el material recibido de los usuarios a su criterio. En el caso de incluirlo, podrá mantener en el Portal dicho material por el lapso que considere pertinente o modificarlo. 4. Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a juicio de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A sean ilegales, ofensivos, difamatorios o que de cualquier otra forma violen éstos Términos y Condiciones. Así mismo, podrán ser retirados los contenidos que violen derechos intelectuales, ya sean de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A o de un tercero, a solicitud de éste. 5. Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo con los Términos y Condiciones del Portal.

El Portal, podrá contener enlaces que remiten a otras páginas de internet. Teniendo en cuenta que EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el Usuario deberá dirigirse directamente al administrador de dicho sitio y usar dichos sitios de acuerdo con los términos de uso respectivos.El registro al Portal podrá darse por terminado por el Usuario en cualquier momento enviando un correo electrónico a: cdrupal@elnuevodia.com.coEl Usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del Portal, así como toda condición adicional que se establezca en el Portal.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal. Cuando ello sea razonablemente posible, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento del Portal. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A tampoco garantiza la utilidad del Portal para la realización de ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Portal, acceder a las distintas páginas web o secciones que forman el Portal.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Portal, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al Portal y a los servicios, a la falibilidad del Portal, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas páginas web o secciones del Portal.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por, la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos del Portal que puedan producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del Usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema informático del Usuario.Es interés de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A ser una fuente de información con contenido de actualidad y de interés para los Usuarios. No obstante, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no puede garantizar que dicho contenido esté exento de errores o imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A tampoco puede garantizar que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el Usuario.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no garantiza y por lo tanto no es responsable de, la licitud, fiabilidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y utilidad de las columnas de opinión, y/o las opiniones o contenidos de los Usuarios incluidos en el Portal.Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas. Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante los Tribunales de Colombia.

2.2 Registro y Participación del Usuario.Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario deberá cumplir con lo siguiente:

1. Observar Parámetros de comportamiento, los Términos y Condiciones y cualquier otra condición establecida en este Portal. 2. Ser responsable por cualquier actividad que se lleve acabo bajo su registro. 3. Ser responsable de la seguridad de su contraseña. 4. No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios del Portal ya sea a través de los chats, foros, blogs o cualquier otro espacio de participación. 5. No usar ésta página como medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro país. 6. Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos, videos o cualquier otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en el Portal. 7. Utilizar el Portal única y exclusivamente para uso personal. Cualquier uso para beneficio corporativo o colectivo esta prohibido. 8. Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros Usuarios de esta página, así como también le está prohibido transmitir virus o cualquier código de naturaleza destructiva. 9. Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de Contacto en el Portal.

Mientras en el Portal estén prohibidas estas conductas, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no será responsable por su cumplimiento y el Usuario lo mantendrá indemne por todo concepto.

2.3 Promociones, concursos y eventosLas promociones, concursos, sorteos y eventos que se implementen en el Portal estarán sujetas a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezca por parte de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, siendo necesario como requisito mínimo para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales, que el Usuario se encuentre debidamente registrado como usuario del Portal. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no se responsabiliza por cualquier tipo de daño –incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier otra índole- que pudiera invocarse como relacionado con la recepción por parte del Usuario registrado de cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos por EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. Así mismo, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no será responsable por las consecuencias que pudiere causar el ingreso al Portal y/o la presencia en cualquier evento y/o reunión organizada por éste.

Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través del Portal, estará sujeto a las reglas de Privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en los mismos deberá atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad señaladas anteriormente, siempre y que no sea excluyente.

2.4 AnunciantesEl Usuario reconoce que EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no asume responsabilidad alguna que corresponda a un anunciante y/o el proveedor de los servicios que se ofrezcan en el Portal, siendo entendido que EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no se responsabiliza por la calidad ni la entrega de los productos o prestación de servicios que se publican en este sitio. Por tal motivo no será responsable por cualquier problema, queja o reclamo de los usuarios por cuestiones atinentes a dichos productos y/o servicios.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por, la calidad o legalidad de los productos o servicios ofrecidos en la publicidad de sus anunciantes del Portal.

2.5 Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios de participaciónEl Usuario reconoce que su participación en cualquier foro, chat, comentario, blog y/o cualquier otro espacio de participación del Portal, será bajo su exclusiva responsabilidad, por lo cual deberá ser mayor de edad, y que de igual forma, las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de otros Usuarios en tales espacios son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan, por lo cual EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no se hace responsable ni garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u opiniones, ni por las consecuencias que ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros Usuarios o de terceros. Particularmente los usuarios deberán tener en cuenta las recomendaciones que se incluyan en el Portal encaminadas a propiciar una adecuada convivencia y participación en tales espacios de participación.El diseño, manejo, finalidad y características de los diferentes espacios de participación del Portal es discrecional de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, quien podrá en cualquier momento cambiarlos y/o eliminarlos, y/o determinar la cantidad de participantes admitidos en cada uno de ellos.

2.6 Parámetros de comportamientoAl hacer parte de los Espaciones de participación en el Portal y/o cualquiera de los blogs que pertenecen a productos EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, usted se compromete a respetar y ayudar a cumplir las normas de uso de la comunidad:

1. Recordar que esto no es un espacio para su diario personal. 2. No escribir textos ni subir imágenes que atenten contra la integridad humana; la crítica es muy importante pero enfóquela para que sea constructiva. 3. Si ve algo anormal en los comentarios, blogs, reportajes, foros, etc... denúncielo a sistemasnd@elnuevodia.com.co 4. Cuando usted deje comentarios en el blog de otra persona, es de buena etiqueta identificarse correctamente con un nombre real y un correo electrónico. 5. Escribir en un formato claro y sencillo. Escribir en mayúsculas en la comunidad online es considerado como gritar. Usar formas no convencionales de escribir no genera confianza. 6. Absténgase de sugerir tratamientos, prescripciones médicas o sugerencia sobre ingestión de medicamentos tanto caseros como farmacológicos y en caso de hacer alguna recomendación médica o de tratamiento, recuerde advertir que la información presentada no esta exenta de errores y SIEMPRE se debe contar con la supervisión de un especialista. 7. No utilice fotos que no son suyas sin conseguir el permiso del autor. 8. Si está publicado en Internet no quiere decir que es verdad. Si no está seguro de la validez de la información, exprese su duda en el momento de publicar algo.

2.7 Principios y recomendacionesLa presente guía debe ser leída en forma detenida y periódica por parte de los Usuarios interesados en participar en las actividades y servicios del Portal.La participación en los foros, chats, comentarios y otros espacios similares de participación dentro del Portal (en adelante “los Espacios”) implican la aceptación y conocimiento por parte del Usuario de los Términos y Condiciones del Portal, así como el compromiso irrevocable de cada Usuario de respetar dichos Términos y Condiciones del Portal, siendo entendido y aceptado que eximen a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A y mantendrán indemne a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento a tal compromiso, lo cual incluye daños y perjuicios causados a otros Usuarios y/o cualquier tercero afectado. Si un Usuario no está conforme o de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones del Portal, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A le sugiere no participar en él y/o en los Espacios.El Usuario entiende que a través del Portal se invita y promueve una activa y libre participación, comunicación y expresión por parte de los Usuarios, hasta donde la Constitución y la ley lo permiten. De igual forma el Usuario entiende y acepta que es de todo interés de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A y de la comunidad en general, que el Portal sea un medio amigable, pacífico y sano de convivencia y participación, por lo que tanto EDITORIAL AGUASCLARAS S.A como la comunidad de Usuarios espera de cada Usuario el comportamiento y conducta que permita lograr tal propósito, a lo cual se compromete cada Usuario con el solo acceso al Portal. Cada Usuario acepta y faculta expresa e irrevocablemente a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A para revisar los comentarios u opiniones vertidos en los Espacios y/o suprimir los que no se adecuen a las normas de convivencia plasmadas en los Términos y Condiciones del Portal, así como a interrumpir la comunicación en caso que lo considere conveniente por tales motivos. De igual forma EDITORIAL AGUASCLARAS S.A se reserva el derecho de ejercer tal facultad cuando así lo estime conveniente, a su discreción, sin que por tal razón sea factible imputar responsabilidad alguna a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A por el no ejercicio de la facultad y/o por la existencia, ingreso, participación de Usuarios no deseables y/o de comentarios u opiniones que no atienden estas recomendaciones.Teniendo en cuenta que los comentarios y opiniones vertidas en los foros, comentarios y Blogs no provendrán de EDITORIAL AGUASCLARAS S.A sino de terceros absolutamente ajenos, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A no se responsabiliza por el tenor de los mismos, así como tampoco presta conformidad ni discrepa con ellos, siendo entendido que emanan exclusivamente de su autor, y quedan bajo su completa responsabilidad.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A entiende que cada uno de los comentarios, mensajes, opiniones, información o similares que se viertan en los Espacios son de autoría exclusiva de quienes los ingresen.Asimismo, queda absolutamente prohibido ingresar comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, de contenido difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio, ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de terceros de cualquier índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o impida o limite el derecho propio o ajeno a usar los Espacios y demás capítulos del sitio, constituya un delito o apología a un delito y/o incite a la violencia y/o a la comisión de delitos. Tampoco está permitido publicitar productos y/o servicios de cualquier tipo dentro de “los espacios”, ni utilizar o enviar virus, o desviarse de los temas propuestos en los foros.Ahora bien, en el supuesto de que este tipo de comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, ingrese en “los espacios”, los Usuarios, aceptan en forma expresa e incondicionada que EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, sus empleados, proveedores, o anunciantes, NO serán responsables en modo alguno por las consecuencias de cualquier tipo y alcance que los mismos pudieran generar, frente a cualquier tercero, ya sea en virtud de su inclusión dentro de “los espacios” o por cualquier causa relacionada directa o indirectamente con el uso de los mismos.Asimismo, EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, sus empleados, proveedores o anunciantes, NO serán responsables de modo alguno en el supuesto que la comentarios, información, mensajes, opiniones, o similares, se vean afectados, eliminados, alterados, o modificados de alguna manera.Los Usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra EDITORIAL AGUASCLARAS S.A relacionada con, o derivada de, la información, contenido, opinión o comentario proveniente de otro Usuario y/o de un tercero ajeno a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, siendo aceptado por los Usuarios que tales acciones o reclamaciones solo podrán ser iniciadas contra su directo responsable, para lo cual deberán promover las acciones legales pertinentes, bajo los procedimientos legalmente establecidos para el efecto. EDITORIAL AGUASCLARAS S.A podrá abstenerse de suministrar la información disponible sobre el presunto infractor cuando a su juicio tal información esté protegida por la confidencialidad ofrecida a los Usuarios, en cuyo caso, el suministro estará condicionado a la solicitud de autoridad competente.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A, a su sólo juicio, se reserva el derecho de excluir de los Espacios, a aquellos Usuarios que no se atengan a las presentes reglas o que no respeten los principios básicos de sana convivencia. Así como también de interrumpir y/o eliminar y/o excluir, total o parcialmente, en todos los casos, todo aquel mensaje, opinión, información o similares que no se adecuen o resulten violatorios de las reglas y/o principios antes indicados.EDITORIAL AGUASCLARAS S.A asume que cada usuario se obliga a cumplir y respetar las presentes reglas y que asume todo tipo de consecuencias que su indebido uso pudiere ocasionar. Ello tanto frente a EDITORIAL AGUASCLARAS S.A como frente a cualquier tercero.Los Usuarios podrán denunciar cualquier violación a los Términos y Condiciones del Portal por parte de otros Usuarios, de la que tenga conocimiento, remitiendo un correo electrónico a sistemasnd@elnuevodia.com.co a fin de que EDITORIAL AGUASCLARAS S.A tome las medidas que estén a su alcance respecto del Portal.