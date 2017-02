Eileen muestra regularidad en el Futures Tour de Golf

El cierre de la temporada ha sido bueno para la tolimense, quien llegará en buena forma deportiva para la segunda etapa del Q-School en los Estados Unidos.

17 Ago 2011 - 12:26am

El gran objetivo de la golfista tolimense Eileen Katherine Vargas aparece cada vez más cerca en su carrera profesional. Obtener el carné del LPGA Tour, la máxima categoría del golf femenino mundial, podría consolidarse esta temporada para la ibaguereña.



Desde 2007 salió en busca del carné, pero muchas cosas se han interpuesto en el camino, como lesiones y bajones que han dilatado el rumbo a la meta que desde niña ha soñado la mejor golfista tolimense de la historia, que aún lidera récords nacionales en el golf aficionado colombiano.



Por eso el cierre de la temporada 2011 se vislumbra como una buena opción de llegar al sueño, pues aunque no marcha entre las mejores del Futures Tour (va en la casilla 71) la regularidad en su rendimiento deportivo es el mejor desde que sufrió la lesión hace poco más de un par de años.



Prueba de ello es que en la presente temporada marcó su primer top10 del Futures Tour y de los últimos cinco torneos ha logrado ganancias en cuatro, en menos de dos meses, cuando faltan dos torneos para el final de la temporada.



La clasificación directa desde el Futures Tour parece difícil, pues el top10 de la clasificación a lo largo de la temporada recibe el carné LPGA para 2012 y Eileen marcha en el puesto 71, por lo que tendría que ganar uno de los torneos que quedan y llegar en el top10 del otro para acceder.



Sin embargo, Eileen ha caminado tranquila, en un proceso de adaptación y de tomar la mejor forma deportiva, aquella que le permitió figurar en Colombia como la mejor del país por varios años en el golf aficionado y que ahora quiere trasladar al campo profesional.



Por eso la regularidad es la base para llegar en buena forma a la segunda etapa del Q-School, el otro sistema que permitiría alcanzar el gran objetivo a la tolimense.



El Q-School desarrolló su primera etapa en julio, pero Eileen no tuvo necesidad de jugarlo por que ya tiene un ‘status’ que le daba la posibilidad de ingresar directo a la segunda parte, que será del 27 al 30 de septiembre, en el Plantation Golf y Country Club en Venice, Florida, Estados Unidos.



Aunque si logra llegar al top30 del Futures Tour, podría avanzar directo a la final de Q-School, que será del 30 de noviembre al 4 de diciembre en los campos del LPGA International a 90 hoyos y el cual entregará definitivamente los carnés profesionales del LPGA Tour.



Para llegar a la final desde la segunda etapa deberá finalizar en el top50 para recibir algunos beneficios, aunque si no lo logra, por pertenecer al Futures Tour tiene la posibilidad de estar en la final, pero para alcanzar ciertos beneficios, por eso jugará la segunda etapa clasificatoria.



En ese orden de ideas, el camino de Eileen Vargas para obtener el carné del LPGA Tour de nuevo entra en la recta final con dos torneos más del Futures Tour, la segunda etapa y posterior final del Q-School, que podría determinar un premio al gran esfuerzo de la ibaguereña.