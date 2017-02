Arranca la novena bÃºsqueda de la estrella vinotinto y oro

Arranca la novena búsqueda de la estrella vinotinto y oro

El vinotinto y oro regresa mañana en los cuartos de final de la Copa Colombia y será la primera vez que dispute esta instancia. El sábado arranca la Liga en Bogotá, ante Santa Fe.

22 Ago 2011 - 11:01pm

Ocho torneos han pasado bajo la conducción de Hernán Torres. Un último lugar y siete clasificaciones anticipadas para las instancias finales. Dos semifinales directas y una final. Sólo falta dar la vuelta olímpica.



El Vinotinto y oro es protagonista de primer orden y el equipo de mejor rendimiento y mayor regularidad a lo largo de los últimos años, algo que se ve reflejado en la tabla del descenso, en la que marcha como líder sólido.



Son 23 puntos los que le saca Tolima al segundo, Once Caldas, una diferencia que alcanza gracias a su gran desempeño en la fase todos contra todos, pero que siempre se cae en las instancias decisivas.



En la Reclasificación también arranca con cupo por ratificar para la Copa Santander Libertadores de América 2012, pues marcha segundo, con 41 puntos, detrás de Nacional, que suma 42 y ya tiene el cupo del primer campeón.



Es por eso que una buena presentación, la acostumbrada de los últimos años, le entregaría a los Pijaos de nuevo el cupo al repechaje de la Copa de 2012, algo que los confirmaría en el campo internacional como verdaderos protagonistas.



Además, aparece en el calendario los cuartos de final de la Copa Colombia, que inician mañana en Ibagué, ante Millonarios, fase que por primera vez afrontan los tolimenses y en la que aspiran al título, para asegurar la Copa Sudamericana 2012.



Es por eso que este semestre de nuevo tendrá dos retos, Copa y Liga, para que la afición tolimense siga creyendo en el mejor equipo del fútbol colombiano, al que sólo le falta la cereza del postre, en forma de estrella y con los colores vinotinto y oro.



La figura:



La salida de Rodrigo Marangoni en diciembre de 2010 marcó la llegada de Elkin Murillo, Rafael Castillo y Luis Closa como las soluciones para la creación de fútbol, ante un flojo momento deportivo de Christian Marrugo, sin embargo, el cartagenero no se dejó de los refuerzos y fue uno de los pilares en el equipo durante el primer semestre.



Un par de partidos de Murillo, chispazos del paraguayo Closa y nada de Rafael Castillo, marcaron que no pudieron con el peso de ser los conductores del equipo, sus bajos rendimientos se vieron aún más opacados con la aparición en su máxima expresión del cerebro tolimense.



Christian Camilo Marrugo fue el conductor ideal de los tolimenses el semestre anterior, pero viene con el karma del proceso Torres: perder el alto rendimiento en las instancias decisivas.



En la final ante Once Caldas del año pasado le regaló el balón a Dayro Moreno para el gol que hundió a los Pijaos y en la semifinal reciente ante Nacional, se hizo expulsar en el juego de ida, dejando al equipo sin su mejor creativo.



No obstante, nadie le puede quitar que durante la fase regular y en la Copa Libertadores fue la figura de los tolimenses, junto con el arquero Antony Silva fueron los picos más altos de rendimiento Pijao y ahora debe confirmarlo en el torneo y superar sus expectativas en la fiesta final, para ser realmente la figura del equipo.



El técnico:



Hernán Torres



Arranca su noveno semestre al frente de los Pijaos, la sensación para esta nueva competencia es la misma, con la continuidad al proceso, sosteniendo la base en la nómina principal y con varios refuerzos que fortalecen al grupo, pero el objetivo y la cuenta pendiente sigue siendo la misma: el título.



El estratega ibaguereño Hernán Torres Oliveros se ratifica como uno de los entrenadores con más continuidad en el fútbol colombiano, junto con Alexis García en La Equidad y Alberto Gamero en Chicó, algo que se ha visto reflejado en los resultados de los tres equipos, pero un poco más en Tolima, ya que es el elenco de mayor regularidad de los tres últimos años.



La línea de rendimiento bajó un poco el semestre anterior, ya que de jugar una semifinal y una final en 2010, de nuevo se devolvió al caer en semifinal contra Nacional, por lo que la esperanza Pijao es retornar a la última instancia para dar la tan anhelada y ya merecida vuelta olímpica.



Seguramente este semestre será clave en el futuro de Hernán Torres, quien ya no soportaría un segundo lugar más, pues la estrella es casi el único objetivo, aunque un título en la Copa Colombia sería una buena motivación para encarar un mejor desenlace en la Liga y lo que venga para 2012.



Promete:



El boliviano Diego Aroldo Cabrera llegó como la solución para el gol. En los últimos semestres la falta de contundencia había marcado a los tolimenses, algo que borró por un tiempo Wílder Medina, pero ante su ausencia, esa falla regresó.

Por eso llegó un hombre con la credencial de goleador, con pasado en Cúcuta, Medellín y Pasto, Cabrera se muestra como el principal refuerzo de los Pijaos para el Torneo Clausura, pues es un referente de goles para el fútbol colombiano y la Selección de Bolivia.



Durante la pretemporada no arrancó de titular en los partidos amistosos, pero poco a poco se fue ganando la confianza del cuerpo técnico, para aparecer en la nómina titular y con un par de goles demostrar que llegó para que la afición celebre sus anotaciones.



* Los que entran:

Leonardo López (Volante)

Danobis Banguero (volante)

Félix Micolta (volante-delantero)

César Arias (delantero)

Diego Aroldo Cabrera (delantero)



* Los que salen:

Elkin Murillo

Roberto Carlos Gamarra

Luis Closa

Pablo Giménez

Alejandro Botero



* En duda

Jhonatan Pérez (Bella Vista - Uruguay)

Rafael Castillo (lesionado)



* Nómina competa:

- Arqueros: Antony Silva, Jáner Serpa y Eder Chaux.

- Defensas: Gerardo Vallejo, Darío Alberto Bustos, Marlon Piedrahita, Félix Noguera, Hamilton Acuña, Yair Arrechea, Wílmer Díaz, Dávinson Monsalve, Yesid Martínez y Julián Hurtado.

- Volantes: Jesús Valencia, Gustavo Bolívar, John Hurtado, Leonardo López, Mike Campaz, Cristian Marrugo, Danobis Banguero y Félix Micolta.

- Delanteros: Wílder Medina (sancionado), Danny Santoya, Wílmer Parra, Onel Vidal, Yimmy Chará, César Arias y Diego Cabrera.

Nota: Deportes Tolima sólo podrá inscribir a 25 jugadores ante la Dimayor.



* Once ideal:

Arquero: Antony Silva

Defensas: Gerardo Vallejo, Julián Hurtado, Yair Arrechea y Félix Noguera.

Volantes: Gustavo Bolívar, Leonardo López, Christian Marrugo y Félix Micolta.

Delanteros: Diego Cabrera y Danny Santoya.



* Puntos a favor

- La continuidad del cuerpo técnico y la base de jugadores vienen con un proceso de varios años.

- Los refuerzos puntuales que fortalecen al equipo, por pedido del entrenador.

- La buena pretemporada que lograron efectuar por primera vez a mitad de temporada, con descanso y tiempo de recuperación.

- La defensa cuenta con cinco defensas centrales de primer nivel (Arrechea, Hurtado, Díaz, Monsalve y Martínez).



* Puntos en contra:

- La partida a última hora de Luis Carlos Arias, quien en pretemporada se había consolidado como titular.

- Poca presencia de volantes creativos en la nómina, sólo aparece Christian Marrugo, porque Félix Micolta no es natural de esa posición.

- El estadio Manuel Murillo Toro será uno de los peores escenarios del país, luego de la remodelación de las ocho sedes mundialistas.

- La falta de fe de los aficionados en el equipo, pues ya son varios años de llegar hasta las instancias finales y no celebrar un título. Ya hay cansancio.



* Cuerpo técnico:

Director técnico: Hernán Torres

Asistente técnico: Carlos Pimiento

Preparador físico: Diego A. Guzmán

Técnico de arqueros: Jairo Sarta

Kinesiólogo: Albert Arias

Fisioterapeuta: Luis Rubio

Utilero: Andrés Galindo

Médico: Carlos Fernando Niño

Jefe de presa: Ximena Peña

Gerente: Ricardo Salazar

Presidente: Gabriel Camargo