Pileta de oro para PinzÃ³n

Pileta de oro para Pinzón

El deportista bogotano obtuvo una medalla histórica para Colombia en la Copa Mundo de Natación de Singapur. Es la primera vez que un nadador 'cafetero' obtiene esta distinción en un torneo FINA.

6 Nov 2011 - 12:43am

El nadador colombiano Ómar Pinzón ganó ayer la medalla de oro en la prueba de los 200 metros espalda, en la Copa del Mundo en piscina corta celebrada en Singapur.



Con un registro de tiempo de un ­minuto, 52 segundos y 27 centésimas, Pinzón hizo historia para el ‘tricolor’ y superó al japonés Kazuki Watanabe, plata, y al australiano Markus Rogan, quien ganó la de bronce.



El deportista bogotano de 22 años edad sumó, así, su segunda medalla en este certamen, organizado por la Federación Internacional de Natación Asociada, FINA.



El viernes anterior, había logrado la presea de bronce, en la prueba 100 metros combinado individual.



En esta competencia, el registro fue de 53 segundos y 78 centésimas, por debajo del austriaco Kyle Richardson, quien fue segundo, y el ruso Chad Le Clos, quien se llevó el oro.



Estas conquistas extienden la buena racha de Pinzón, quien se destacó en los recientes Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, como una medalla de plata, también en 200 m espalda.



En las justas panamericanas fue gran protagonista, al pelear en cada brazada el primer lugar ante el brasileño Thiago Pereira, a la postre el tritón ganador.



Por encima del gigante

Para Pinzón, esta Copa Mundo le dejará un grato recuerdo. El haber sobrepasado en las semifinales de los 100 metros estilo al australiano Ian Thorpe, el cinco veces medallista olímpico, es un logro que vale mucho más que las medallas; aunque éste vino acompañado del bronce, lo que lo hace más significativo.



Thorpe, quien volvió después de cinco años de ausencia, y sintió el ritmo puesto por el ‘cafetero’ y decepcionó en su retorno a las piletas.



“Vine aquí esperando sufrir mucho en las carreras y sabía qué iba a pasar. Los que pensaban que no iba a ocurrir no vieron las cosas en perspectiva. Necesito darme cuenta de dónde estoy con relación a cómo me siento en los entrenamientos”, puntualizó el deportista oceánico.





CLASIFICACIÓN 200 METROS ESPALDA



Lugar Nadador Tiempo



1. Omar Pinzón (COL) 1:52.27



2. Kazuki Watanabe (JPN) 1:52.43



3. Markus Rogan (AUT) 1:53.21