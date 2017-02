En los guayos de Leo

La posición más dividida es la de los delanteros, ya que aparecen las opciones de Jackson Martínez, Teófilo Gutiérrez, Darwin Quintero y Dayro Moreno.

14 Nov 2011 - 12:00am

Es fácil hablar, escribir, criticar y comentar el fútbol, sus variantes y los errores o aciertos de los entrenadores en cada partido, bien sea por los 11 que eligió para comenzar o por los cambios que hizo o dejó de hacer, en el momento justo o no.



Por eso EL NUEVO DÍA aprovechó la presencia del periodismo deportivo colombiano en Barranquilla y consultó con 10 reconocidos integrantes de la élite nacional sobre dos puntos relevantes que los hicieron ponerse en los guayos de Leonel Álvarez por unos segundos.



El primer interrogante fue: Si usted fuera el entrenador de la Selección Colombia, ¿cómo plantearía el partido?, y el segundo: ¿Cuál sería su 11 ideal?



“Es una responsabilidad muy grande, porque llevar el peso de todo el país futbolero es bien complejo”, así definió la encuesta Jhonson Rojas, de Caracol Televisión, mientras otros respondían con un ‘ufff, complicado’ y otros hasta se enredaron en su planteamiento o simplemente omitieron esa primera pregunta (nos tocó ayudarles para que no quedaran mal).



El arquero no tuvo discusión; la defensa sólo generó la duda de la continuidad de Vallejo o la inclusión de Zúñiga (mayoría); el medio campo estuvo parejo, con Aguilar y James fijos, mientras que el ataque fue el más dividido, con cuatro opciones y sólo Jackson sacó ventaja entre los demás.



Óscar Gómez (Caracol Televisión)

- Planteamiento: Yo dispondría de un equipo ofensivo.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Pabón, Aguilar, Arias, James

Dayro, Teófilo.



Johana Palacios (CM& La Noticia)

- Planteamiento: Yo no le daría espacios a Argentina, así que me iría con un delantero y mi sistema sería 1-4-1-4-1, para fortalecer el medio campo.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Aguilar

Pabón, Arias, Bolívar, James

Jackson.



Juan Pablo Hernández (Caracol Televisión)

- Planteamiento: Yo me tomaría mis precauciones, en este tipo de partidos no se puede dar ventajas, así que reforzaría la zona medular.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Pabón, Aguilar, Bolívar, James

Jackson, Darwin.



Andrea Guerrero (Canal RCN)

- Planteamiento: Para mí lo primordial es anular a Messi y no sería tan defensiva, dispondría de tener el balón y darle manejo.

- Nómina:

Ospina

Vallejo, Mosquera, Yepes, Armero

Pabón, Aguilar, Bolívar, James

Jackson, Dayro.



Tito Puchetti (ESPN)

- Planteamiento: Mi sistema sería el 1-4-3-1-2, para tener equilibrio, pues hace que el equipo sea corto, sin muchos espacios entre líneas. Sobre todo con James de enganche.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Aguilar, Arias, Marrugo

James

Jackson, Teófilo.



Jaime Herrera (El Colombiano)

- Planteamiento: Yo tendría que hacer los cambios obligados y dispondría de tres delanteros.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Bolívar, Aguilar, James

Darwin, Jackson, Teófilo.



Jhonson Rojas (Caracol Televisión)

- Planteamiento: Mi equipo tendría la ideología del trabajo en conjunto y dispondría de un sistema 1-4-1-4-1.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Bolívar

Aguilar, Dayro, James, Darwin

Teófilo



Mauricio Díaz (Noticias Uno)

- Planteamiento: Yo me sentiría obligado a ganar, así que me la jugaría con el mismo esquema de dos delanteros.

- Nómina:

Ospina

Vallejo, Mosquera, Yepes, Armero

Pabón, Bolívar, Aguilar, James

Teófilo, Jackson.



Juan Pablo Coronado (Fox Sports)

- Planteamiento: Yo no saldría a atacar, así que plantearía el partido igual que en la Copa América, con un 1-4-1-4-1 bien marcado.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Bolívar

Pabón, Aguilar, Arias, James

Teófilo



Jaime Dinas (www.jaimedinas.com)

- Planteamiento: Yo no cambiaría mucho.

- Nómina:

Ospina

Zúñiga, Mosquera, Yepes, Armero

Pabón, Aguilar, Bolívar, James

Jackson, Darwin



La votación

Los 10 periodistas deportivos votaron así:

- Titular:

David Ospina: 10

Aquivaldo Mosquera: 10

Mario Yepes: 10

Pablo Armero: 10

Abel Aguilar: 10

James Rodríguez: 10

Camilo Zúñiga: 8

Gustavo Bolívar: 8

Dorlan Pabón: 7

Jackson Martínez: 7

Teófilo Gutiérrez: 6



- Suplentes

Darwin Quintero: 4

Gerardo Vallejo: 2

Diego Arias: 2

Dayro Moreno: 2

Christian Marrugo: 2