Leonel no tiene la culpa

Adrián Ramos, Gustavo Bolívar, Rafael Robayo y la llegada tarde de Camilo Zúñiga fueron las adhesiones de última hora en la Selección.

14 Nov 2011 - 12:00am

Primero fue Radamel Falcao García, luego Carlos Sánchez, después llegó la sanción de Amaranto Perea y al final del juego contra Venezuela la molestia de Fredy Guarín, cuatro piezas claves del 11 ideal de Leonel Álvarez y que ya no los podrá tener ante la necesitada Argentina.



“Siempre el jugador que no está va a hacer falta”, reconoció Leonel tras el empate contra Venezuela, pero así pasan las cosas y ahora debe replantear, escoger lo mejor que tiene y buscar el triunfo, porque otro resultado, si bien no lo complica, sí lo deja mal en su objetivo planteado.



“No van a haber muchos cambios”, también aseguró en la zona mixta del Metro, así que si se sostiene en su palabra, la nómina colombiana podría ser la siguiente:



David Ospina respondió cuando se le exigieron, fue figura por varios pasajes del partido y seguramente será el arquero titular.



Camilo Zúñiga sería la primera variante, porque es el dueño natural del puesto, lo único que entrarían a analizar es la forma física en la que llega tras varios días sin entrenar, de lo contrario Gerardo Vallejo aportaría la marca y poca salida que implementó ante Venezuela.



La pareja de centrales tendrá a Aquivaldo Mosquera por Amaranto Perea, confirmado por Leonel en la zona mixta del Metro, y los dos restantes no tendrán problema en ser el capitán Mario Alberto Yepes y Pablo Armero.



Si la ideología es de pocos cambios, continuarían Dorlan Pabón, Gustavo Bolívar y James Rodríguez, mientras que para reemplazar a Freddy Guarín, con base en la memoria táctica de la que habló para alinear al recién llegado Bolívar, entonces Abel Aguilar sería otro dueño natural del puesto.



Y si continúa con la idea de pocos cambios, los delanteros no variarían y se la jugaría con Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez.



Como primera opción en el banco de suplentes estarían para el ataque Carlos Darwin Quintero, Dayro Moreno y Adrián Ramos, y para asegurar el resultado están Christian Marrugo, Diego Arias y Rafael Robayo.



Con todas esas bajas, todos esos imprevistos y el no tener el equipo ideal, es por eso que se puede decir que Leonel Álvarez no tiene la culpa y le toca armar el 11 con lo que le va quedando, pero lo que sí debe tener en cuenta, es que los cambios son para hacerlos a tiempo.



Argentina

La Selección Argentina de Sabella viajó ayer desde el aeropuerto de Ezeiza en horas de la tarde, en vuelo chárter directo a Barranquilla y arribó sobre las 11:00 de la noche.



Hoy tiene previsto realizar el reconocimiento del terreno de juego en la tarde, con varias novedades, pues tiene la necesidad de ganar, o de lo contrario el puesto del seleccionador estaría en peligro.



Sergio ‘Kun’ Agüero trabaja para ser tenido en cuenta, mientras que la prensa pide cambios en la defensa, sobre todo la salida de Martín Demichelis por el ingreso de Leandro Desábato.



Así mismo, Ricardo Álvarez no fue bien visto, por lo que Sosa parte como una buena opción que acompañe a Pastore, Messi e Higuaín.