Deportes Tolima, con el mayor aporte tricolor

La bandera Vinotinto y oro también se refleja en los tolimenses James Rodríguez y Dayro Moreno, más el ex Pijao Carlos Darwin Quintero.

14 Nov 2011 - 12:00am

A los 76 minutos del juego contra Venezuela, Deportes Tolima consolidó en la cancha del Metropolitano de Barranquilla tres aportes a la Selección Colombia de Mayores de Fútbol y así es el equipo que mayor cuota tiene en el elenco de Leonel Álvarez.



Christian Marrugo ingresó por Dorlan Pabón y se unió a Gerardo Vallejo y Gustavo Bolívar para que los Pijaos no sólo fueran el equipo con mayor aporte a la concentración, sino que también en el terreno de juego, algo que ya se había vivido hace cuatro años.



El 17 de octubre de 2007, por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica-2010, en La Paz, donde se dio el empate sin goles contra Bolivia, a Colombia la dirigía Jorge Luis Pinto y contó con una mejor cuota del Vinotinto y oro.



Aquel día Pinto formó su 11 titular con Agustín Julio, Gerardo Vallejo, Aquivaldo Mosquera, Wálter Moreno, Javier Arizala, José Amaya, Carlos Alberto Sánchez, Yulian Anchico (Jorge Banguero), David Ferreira (Aldo Leao Ramírez), Wason Rentería y Carmelo Valencia (Jaime Castrillón).



De ese equipo titular, cuatro Pijaos consolidaron el mayor aporte, pues de Ibagué llegaron para sumar ese punto el arquero Julio, los laterales Vallejo y Arizala y el volante Anchico, quien fue sustituido por Banguero en el segundo tiempo.



Y cabe anotar que por esos días, antes de ir a La Paz y después de ese juego, la titular del Tolima que utilizó Torres ante Junior en Barranquilla, el 7 de octubre, y en Ibagué, frente a Nacional el 21 de octubre, fue con Agustín Julio, Gerardo Vallejo, Nicolás Ayr, Yesid Martínez, Javier Arizala, Hernando Patiño, Gustavo Bolívar, Yulian Anchico, John Jairo Charria, Wiston Girón y Fernando Oliveira.



“Estamos tranquilos por estar tres compañeros, muy contentos por ser tres del Deportes Tolima y lo importante es aportar para que la Selección gane”, aseguró Christian Marrugo.



Por su parte, Gustavo Bolívar dijo: “Es muy importante para nosotros como institución, pero en estos momentos estamos defendiendo la tricolor y hay que trabajar fuerte por la Selección”.



Los tolimenses

Sumado al trabajo de los dos paisas, Bolívar y Vallejo, y el cartagenero, Marrugo, es de resaltar que la convocatoria también cuenta con dos tolimenses: James Rodríguez y Dayro Moreno.



Si bien James nació en Cúcuta, se siente con corazón tolimense, mientras que Dayro es de Chicoral y aunque se dio a conocer en el Once Caldas, siempre muestra el respeto por su tierra.



Así que la bandera Vinotinto y oro también se refleja en los tolimenses con mucha más fuerza y tiene dos pedazos más en Carlos Darwin Quintero y Freddy Guarín.

Quintero vistió la Vinotinto y oro de la Selección Tolima Juvenil que se coronó campeona nacional, en Bogotá y de ahí saltó al Tolima con Jorge Luis Bernal en 2006.



Guarín tuvo toda su formación en Ibagué y Bernal también le dio la oportunidad en el Cooperamos Tolima, de donde salió para el Envigado, caso similar al de James, que de Academia Tolimense se fue para vestir la camiseta naranja. Ambos salieron después para Envigado (Boca Juniors y Banfield) y ahora los dos están en el Porto.



Por clubes

Deportes Tolima: Gerardo Vallejo, Gustavo Bolívar y Christian Marrugo.

Porto (POR): James Rodríguez y Freddy Guarín

Atlético de Madrid: Amaranto Perea y Falcao García.

Niza (FRA): David Ospina

Milan (ITA): Mario Yepes

Udinese (ITA): Pablo Armero

Atlético Nacional: Dorlan Pabón

Racing (ARG): Teófilo Gutiérrez

Jaguares (MEX): Jackson Martínez

Deportivo Pereira: Róbinson Zapata

Medellín: Bréiner Castillo

Once Caldas: Alexis Henríquez

América (MEX): Aquivaldo Mosquera

Atlético Junior: Juan D. Valencia

Lecce (ITA): Juan G. Cuadrado,

Paok Salónica (GRE): Diego Arias

Hércules (ESP): Abel Aguilar

Hertha Berlín (ALE): Adrián Ramos

Tijuana (MEX): Dayro Moreno

Santos Laguna (MEX): Darwin Quintero

Nápoles (ITA): Camilo Zúñiga

Millonarios: Rafael Robayo