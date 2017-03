"Me molesta que se metan con James, está haciendo las cosas bien"

El técnico del Real Madrid, defendió al colombiano James Rodríguez de las constantes críticas que ha recibido.

4 Mar 2016 - 4:30pm

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinédine Zidane, aseguró que no sería del todo "verdad" decir que el conjunto blanco se encontraba mal físicamente cuando estaba dirigido por Rafa Benítez y su equipo técnico, y ha afirmado, cuando se cumplen dos meses desde su llegada al banquillo blanco que está "muy contento" con su trabajo, además de declarar que se está siendo "injusto" con el colombiano James Rodríguez, ya que, en su opinión, está haciendo "las cosas bien".

"Mi posición es que cuando tocas a mi jugador, es injusto, ellos saben que cuando juegas bien te dicen cosas muy bonitas, pero vosotros (periodistas) estáis aquí también para decir lo que pensáis y cuando las cosas van mal. Sin embargo, me molesta porque es mi jugador (James) y está haciendo las cosas bien", dijo el galo en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Celta del Vigo sobre el colombiano James Rodríguez.

Por otra parte, afirmó que ve a su equipo "bien" físicamente. "También los jugadores me dijeron que están mejor físicamente con el trabajo que hicimos, menos mal para nosotros y para el equipo de trabajo que tenemos. No hay que decir que antes estaban mal, no es la verdad tampoco. La única cosa que con el trabajo que nosotros hemos hecho estamos bien y los jugadores lo notan", declaró.

Además, 'Zizou' señaló que todavía pueden "mejorar" y que está "convencido" de que lo van a hacer en "muchos aspectos". "El equipo lleva poco tiempo conmigo y claro que podemos mejorar cosas, sobre todo cuando no tenemos el balón. Creo que lo vamos a conseguir y nada más", apuntó.

Al ser cuestionado por las posibilidades que tiene el conjunto blanco de ganar la Liga de Campeones, el francés manifestó que todos los equipos que participan en la competición tienen las "mismas posibilidades" de alzarse con ella. "Todos partimos con igualdad y es en el terreno de juego donde hay que jugar mejor que los demás", indicó.

"A pesar de las dificultades en la Liga, me centro en el partido de mañana. Es un partido de liga y mi objetivo y de los jugadores es ganar el partido. Luego nos volveremos a ver aquí para preparar el del martes -ante la AS Roma-", agregó.

Ante el Celta, Zidane explicó que pondrá sobre el césped al "mejor equipo" en el campo, porque para él lo más importante, ahora mismo, es la competición liguera. "El equipo va a ser un poco distinto, pero me gusta porque todos los jugadores tienen importancia conmigo", aseveró.

"Lo único con lo que no estoy contento, de momento, es por el único que no ha jugado o no ha tenido minutos con nosotros, que es Álvaro Arbeloa. Antes de final de temporada va a tener minutos, pero mañana no porque no está convocado. Lo está haciendo bien en los entrenamientos y está muy comprometido con lo que hace, por eso se merece estar con nosotros. De momento estoy tomando decisiones y él no está, pero antes del final seguro que va a estar", agregó.

Al ser cuestionado por el papel que tiene el brasileño Casemiro en el equipo, Zidane indicó que "tiene condiciones de estar en el Real Madrid" porque es un jugador muy bueno física y técnicamente. "También tiene mucha personalidad. Yo lo conocí cuando era segundo de Carlo Ancelotti y le decía siempre lo mismo, que lo importante para él era trabajar", subrayó.

El galo también explicó que tiene disponibles a los cuatro centrales y que para él será "difícil" decidir quienes serán los titulares. "Tengo a los cuatro y pienso que es difícil tomar decisiones, pero es bueno tener a todos los jugadores listos y prefiero esto", recalcó.

Varios jugadores del conjunto 'merengue' salieron con calambres el pasado miércoles del Ciutat de Valencia y el francés explicó que eso significa que dieron lo "máximo". "Cuando terminas con calambres es que has dado todo y eso es bueno para un entrenador", indicó.