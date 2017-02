“¡Seremos exigentes!”: Álvaro Sandoval

El jefe del área técnica de Indeportes Tolima, Álvaro Sandoval, explicó a EL NUEVO DÍA los procesos de categorización de las Ligas, escalafón de entrenadores y apoyo a los atletas de alto rendimiento.

31 Mar 2016 - 5:01am

Categorización. Esa palabra pomposa, para algunos incómoda, y para otros reconfortante, se escuchó bastante en las últimas administraciones del Instituto Departamental del Deporte, pero nunca pasó de ser simplemente eso, una frase, una intención.

Sin embargo, el jefe del área técnica de Indeportes Tolima, Álvaro Sandoval, le aseguró a EL NUEVO DÍA que “ahora sí se cumplirá”, durante la gerencia en este despacho de Gerardo Yepes Caro y el mandato del gobernador Óscar Barreto.

Cabe resaltar que esta semana se dio a conocer de manera oficial la implementación de este proceso, a la par del escalafón de los entrenadores y el apoyo a los atletas de alto rendimiento, todo con miras a la participación en los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2019, cuya sede aún se desconoce.

EL NUEVO DÍA: ¿Porqué se implementan proyectos de este tipo?

ÁLVARO SANDOVAL: “Tras un análisis realizado por todo el personal del área técnica de Indeportes, vimos la necesidad de ponernos a la par de regiones más avanzadas en organización deportiva, como por ejemplo Antioquia, Valle y Bogotá, las cuales desarrollan categorización de las Ligas, escalafón de entrenadores y apoyo a los atletas élite más destacados”.

END: ¿De qué se trata la categorización?

AS:“Eso nos lleva a que los procesos evaluativos y de seguimiento a las Ligas, sus entrenadores y los deportistas sean mucho más rigurosos. Seremos exigentes, pero todo con base a unos resultados, los cuales se encargarán de fortalecer el apoyo que sea requerido”.

END: ¿Existe algún tipo de división?

AS: “Exacto. Categorizamos varias Ligas en oro, plata y bronce, y también otras en tipo A y B”.

END: ¿Cómo se definieron esas ubicaciones?

AS: “Las Ligas de oro, plata y bronce se crearon con base a la medallería conseguida en los pasados Juegos Nacionales y Paranacionales. A su vez, las Ligas tipo A son las que compitieron en estas justas pero que no obtuvieron resultados positivos, y las que intentaron clasificar pero no lo lograron. Finalmente, las tipo B son las que no hacen parte del ciclo de Juegos Nacionales y Paranacionales”.

END: ¿Cómo se repartirán los recursos?

AS: “Todo dependerá de los resultados y la categorización. Pero eso no quiere decir que le prestaremos mayor atención a unos deportes, y nos olvidaremos de otros. Al contrario, a los que van por buen camino, los estaremos supervisando para que sigan mejorando, y los que no marchan correctamente los orientaremos para que levanten el nivel”.

END: ¿De qué manera se evaluarán los entrenadores?

AS: “Primero que todo partimos de una revisión minuciosa de la hoja de vida. Analizamos sus estudios desde el bachillerato hasta la universidad. Luego tenemos en cuenta los años de experiencia en el campo. También nos interesa conocer si han tenido un constante aprendizaje, porque uno se debe capacitar todos los años. Finalmente se le otorgará un puntaje especial a los participantes y ganadores de Juegos Nacionales y Paranacionales”.

Preguntas y respuestas

END: ¿Cómo será el tema contractual?



AS: “Los entrenadores firmarán contrato cada seis meses. Cuando culminen su vinculación, el área técnica de Indeportes hará un estudio y balance del desempeño en ese tiempo, para determinar su posicionamiento en el escalafón y la renovación con la Liga, la cual será también supervisada en su rendimiento, que dependerá del cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo que nos deben presentar”.



END: ¿Cuánto ganarán los entrenadores?



AS: “Nosotros tenemos una tabla de valoración que nos define el monto económico que se le ofrecerá a cada entrenador, dependiendo del escalafón y la puntuación que obtuvo. El pago mínimo, para un entrenador ubicado en la categoría B, es de un millón de pesos, y el tope máximo en la división de oro es de tres millones 400 mil pesos”.



END: ¿Qué les piden a las Ligas?



AS: “Acá no se trata solamente de medallas. Obvio que eso es importante, pero también nos interesa la masificación, especialmente por fuera de Ibagué, porque nosotros tratamos con Ligas departamentales, no municipales. Queremos ver resultados. No se permitirán más informes de copiar y pegar. Necesitamos hechos concretos que fortalezcan el deporte en la región, pensando a futuro, especialmente en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales”.



END: ¿Y a los presidentes de las Ligas, quién los vigila?



AS: “Hay que recordar que las Ligas son entes privados. Por eso en Indeportes no tenemos la facultad para poder intervenir sobre los presidentes. Ese es un trabajo para los organismos de control, y es allí donde deben ser transmitidas las inquietudes sobre posibles malos manejos administrativos. Claro que si eso ocurre, se verán perjudicados porque nosotros no les brindaremos el apoyo que necesiten, pues deben cumplir los requisitos de la categorización”.



END: ¿Cómo será el apoyo a los deportistas?



AS: “Primero que todo, quiero dejar en claro que no es un apoyo. No deseamos ofenderlos con un salario mínimo. Nosotros lo que decidimos fue vincular a nuestros atletas a Indeportes, para que trabajen en el proceso de formación de las categorías menores de sus respectivas disciplinas. Por ahora se contratarán como monitores algunos de los deportistas de alto rendimiento, ganadores de oro en Juegos Nacionales y Paranacionales y con posibilidades de asistencia a torneos internacionales, como es el caso de la boxeadora Ingrit Valencia (irá a los Juegos Olímpicos Río-2016) y la garrochista Giseth Montaño. Los contratos se renovarán cada seis meses y el sueldo será de un millón 200 mil pesos”.