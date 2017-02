Buscarán el tiquete en la boca del ‘Lyon’

Tolima Syscafé enfrentará esta tarde en Cali al Club Deportivo Lyon por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Argos Futsal 2016-I.

30 Abr 2016 - 5:01am

El término ‘meterse en la boca del lobo’ aplicará hoy perfectamente para Tolima Syscafé, toda vez que enfrentará en Cali al complicado Club Deportivo Lyon, a partir de las 4 de la tarde, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Argos Futsal 2016-I.

Pero no tiene de otra. Y además, deberá ser mucho más agresivo que su rival, toda vez que la escuadra vallecaucana tiene una leve ventaja en el marcador global, debido a su victoria 3-2 en el choque de ida, disputado el pasado fin de semana en Líbano.

En esa confrontación, a pesar de todo su esfuerzo en la cancha, el quinteto de la ‘Tierra Firme’ no logró hacer respetar su fortín como está acostumbrado, y ahora estará obligado a buscar el gol desde el pitazo inicial, aunque sin descuidarse en marca, porque eso es lo que estará esperando el dueño de casa.

Así lo corroboró el entrenador de Lyon, Douglas Franco, quien dijo que “el grupo ha venido trabajando de la mejor manera y estamos muy contentos por el resultado obtenido de visita frente a un rival muy complicado, pero también sabemos que tenemos que ratificarlo de local planteando un partido muy inteligente aprovechando cualquier error o espacio que el rival cometa para también lograr conseguir los tres puntos, ahora de locales”.

Llave abierta

En el papel, el favorito es el equipo del escudo con un león, debido a su experiencia, pero eso no asegura nada, ya que los novatos del Tolima tienen hambre de gloria, y lo demostraron al eliminar al pomposo Rionegro Águilas en la fase de octavos.

“Nos quedó un sabor amargo del resultado conseguido en casa porque no lo esperábamos, pero tampoco vemos lejos la posibilidad de clasificar sacando un buen resultado en Cali. Sólo estamos enfocados en hacer las cosas bien para conseguir la clasificación”, sostuvo el entrenador ‘Pijao’, Daniel Cuéllar.

Y agregó: “Nos hemos caracterizado por ser un equipo que siempre sale a la cancha a proponer. Pienso que la virtud de Syscafé pasa por los pies de cada uno de los jugadores, que son quienes salen a la cancha a poner las condiciones, por eso el partido hay que irlo trabajando de a poco”.

Los cuartos – Vuelta

* Al cierre de esta edición

Real Antioquia vs. Deportivo D’Martin (3-3)

* Hoy

4 p.m: D. Lyon vs. Tolima Syscafé (3-2)

7 p.m: D. Saeta vs. Cúcuta Niza (3-2)

7 p.m: R. Bucaramanga vs. I. Barranquilla (2-2)