Madrid, en una noche de fiesta, celebra un nuevo título del Real

El Real Madrid conquistó un histórico undécimo título de campeón de Europa gracias a su victoria en la tanda de penales (5-3, tras empate 1-1), este sábado en Milán, sobre su vecino Atlético de Madrid, al que ya había superado en la final de la Liga de Campeones de hace dos años en Lisboa.

28 Mayo 2016 - 6:35pm

Juanfran Torres envió al palo el cuarto lanzamiento y Cristiano Ronaldo selló instantes después la 'Undécima' con el quinto acierto en cinco lanzamientos para su equipo.

En el tiemplo reglamentario, Sergio Ramos había adelantado al Real Madrid en el 15, que fue elegido mejor jugador de la final, y el belga Yannick Carrasco había igualado en el 79. El francés Antoine Griezmann envió al larguero un penal para el Atlético en el 46.

"Los penales son siempre una lotería. No se sabe qué puede pasar, pero hemos mostrado que nuestro equipo tenía más experiencia marcando todos nuestros lanzamientos. Fue increíble, una noche mágica", indicó Cristiano Ronaldo.

"Tenía confianza en mí en el momento de golpear mi lanzamiento de penal", añadió.

Dos años después de la final de Lisboa, el Real Madrid levantó otra vez la 'Orejona' delante de su vecino, sumando así su undécimo título de campeón de Europa, todo un récord, y distanciándose ya en lo alto del palmarés con cuatro más que el segundo, el Milan (7).

Pese a tener que conformarse con el subcampeonato en la Liga española, ganada por el Barcelona, Zinedine Zidane, que ya había ganado una Champions con el Real Madrid como jugador y otra como ayudante técnico, termina con este éxito sus primeros cinco meses como entrenador del primer equipo 'merengue', tras sustituir a principios de enero a Rafa Benítez.

Lesión de Carvajal

"Es el club de mi vida. Me ha hecho más grande en todo. Formar parte de este club y haber conseguido todo esto con el Madrid me hace muy feliz", destacó Zidane tras el título.

Sólo la lesión de Dani Carvajal, que tuvo que ser sustituido sin poder contener las lágrimas en el 51, puso una sombra a otra noche histórica para el rey de Europa.

El destino fue una vez muy cruel con el Atlético. En 1974 y 2014 dejó escapar el título en el último suspiro y esta vez la fortuna no le acompañó en los penales, para otro revés doloroso tras tener muy cerca el objetivo.

"Perder dos finales es un fracaso. Hay que aceptar el momento, curando las heridas en casa", declaró, serio, el entrenador argentino del Atlético, Diego Simeone, tras haber caído hace dos años también ante el Real Madrid.

Bien plantado desde el principio, el Real Madrid dio el primer aviso en el minuto 6 con una gran ocasión del brasileño Casemiro, que despejó el arquero Jan Oblak.

Fue el prólogo del capítulo del primer gol, que llegó en el 15, cuando una falta lanzada por el alemán Toni Kroos fue peinada por Bale, omnipresente, y Ramos empujó al fondo del arco 'colchonero'.

El equipo de Diego Simeone tenía muchos problemas para generar peligro y sus aproximaciones a los dominios de Keylor Navas eran muy contadas. Griezmann, con un tiro flojo a las manos del 'tico' en el 34 y luego con un disparo (39) desde lejos, que también detuvo el costarricense sin excesivos problemas.

Penal fallado por Griezmann

En la segunda parte, Simeone dio entrada al belga Yannick Carrasco en lugar del argentino Augusto Fernández.

El Atlético parecía despertar con un penal cometido sobre Fernando Torres, pero Griezmann estrelló el lanzamiento en el larguero (46).

Carvajal fue sustituido por lesión en el 51 y el Atlético, más necesitado, fue llegando cada vez más.

El montenegrino Stefan Savic (54) y Saúl Ñíguez (59, 63), excanterano del Real Madrid, lo intentaron sin suerte.

Al contragolpe estuvo a punto de matar el partido Karim Benzema, en un mano a mano tras recibir de Luka Modric que salvó brillantemente Oblak (70), que también evitó providencialmente un gol de Cristiano en el 78. El rechace fue para Bale, que superó al arquero esloveno, pero su tiro fue despejado bajo palos por un defensa.

Perdonar lo pagó caro el Real Madrid. Un centro de Juanfran fue fusilado a la red por Carrasco, que de suplente pasó a gran protagonista con el 1-1 en el 79, enviando el duelo a la prórroga.

Allí la tensión y el miedo a perder fue la nota dominante. En el 99, Griezmann estuvo a punto de quedarse solo pero Danilo cortó providencialmente.

El partido llegó a la tanda de penales y allí todos acertaron salvo Juanfran, dejando sin consuelo a un Atlético que no escapa a su particular maldición.

El título de Champions permitirá además al Real Madrid jugar la Supercopa de Europa, el 9 de agosto en Noruega contra el Sevilla, el campeón de la Europa League la pasada semana, y representar a la UEFA en el Mundial de Clubes de Japón (8-18 de diciembre).

"¡¡Hala Madrid"!!

"¡¡Hala Madrid"!! El grito de los aficionados del Real se adueñó de la noche del sábado en Madrid. "La Undécima ya está aquí", cantaban los aficionados blancos tras su victoria en la final de la Liga de Campeones frente al Atlético, el otro gran club de la capital española, en una noche de fiesta de la ciudad.

Tras una final disputada, Mónica González, de 25 años, no acertaba a hablar. "No tengo palabras", afirmaba esta aficionada con una bufanda del Real Madrid, mientras su novio, Jaime de Francisco, no escondía su tristeza.

Ella es del Real Madrid y él del Atleti, pero asistían a la final agarrados por el brazo, en un bar de la plaza Santa Ana, en el centro de Madrid.

En este bar "mixto", con seguidores de ambos equipos, se atravesaron todos los estados de ánimo en apenas dos horas.

Durante el partido, en el norte de la ciudad, el delirio se amparó de los 50.000 aficionados del Real Madrid, llenando en su mitad el estadio Santiago Bernabéu.

Tras ganar su undécima Champions, hacían dos veces más ruido que en un encuentro habitual, siguiendo el partido en cuatro pantallas gigantes.

Tras el triunfo blanco, la plaza de la Fuente de Neptuno, donde celebra sus triunfos el Atlético, estaba vacía, mientras los aficionados del Real llenaban la Plaza de Cibeles, frente al ayuntamiento, donde festejan sus títulos.

Primeros festejos

El ruido de claxon era ensordecedor, mientras por unos altavoces sonaba música tecno, y los jóvenes aficionados blancos bailaban.

"Estoy emocionada. Dos títulos de Champions en tres años, es genial", decía Mónica.

Desde el sábado por la mañana, decenas de grupos de aficionados habían deambulado por las calles de unMadrid de fiesta.

La capital española de 3,2 millones de habitantes había tratado de mostrar en todos los sitios los dos escudos de los clubes, uno al lado del otro.

Y para prevenir los eventuales problemas de cohabitación, más de 1.500 agentes de policía fueron movilizados en la capital hasta el lunes.

El equipo de Zinédine Zidane era esperado de madrugada con un desfile por el centro, como es la tradición.

"Ellos (el Atlético) lo han merecido. Han jugado casi mejor. Estoy contenta ya que mi equipo ha ganado, pero podría haberlo hecho cualquiera de los dos", dijo Mónica tras haber dejado la plaza de la Cibeles. Y con su novio, se puso a bailar.

Al inicio del partido, ella había acertado el final: "¡El título se queda en la ciudad".