‘Clasificó’ a Río-2016

Nicolás Varón Triana representará al Tolima en los próximos Juegos Olímpicos, en el campo periodístico.

1 Ago 2016 - 5:01am

No solamente en lo deportivo será representado el Tolima en los Juegos Olímpicos 2016 que comenzarán desde este viernes en Río de Janeiro. La bandera Vinotinto y Oro también será lucida con orgullo por fuera de las canchas, gracias a Nicolás Varón Triana.

Este ibaguereño de 30 años de edad, egresado del colegio Champagnat y titulado como Comunicador Social de la Universidad de La Sabana en Bogotá, estará presente en territorio brasileño en calidad de periodista.

Lo hará con la marca Directv Sports estampada en su camiseta, “gracias al voto de confianza y la recomendación ofrecida por mi jefe en Golf Channel Latinoamérica, donde he acumulado una experiencia importante desde que me abrieron las puertas para informar sobre esta disciplina que tanto me apasiona”, sostuvo este hijo de la ‘Tierra Firme’.

Carrera en ascenso

Cabe resaltar que luego de realizar sus prácticas universitarias en el periódico EL NUEVO DÍA y convertirse en profesional en la capital de la República en 2008, Varón Triana se vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Tras dos años y medio allí, se marchó a Argentina para realizar un posgrado en Planificación y Gestión del Periodismo en la Universidad de Buenos Aires, metrópoli en la que actualmente labora y vive junto con su esposa, también ibaguereña.

“Lejos de casa todo es más difícil, pero mi paciencia y perseverancia me llevaron en 2013 a Golf Channel Latinoamérica. Allí había una vacante, necesitaban alguien con conocimientos de esta disciplina y una voz neutra (sin el acento gaucho), superé las pruebas de admisión y hoy en día hago parte de su plantilla de colaboradores”.

Tiquete a Río

“En Golf Channel, que transmite las 24 horas del día, soy comentarista de torneos y presentador del noticiero. Cubro eventos tanto en Argentina, como por fuera del país, y ahora se me dio la gran oportunidad de ir a Río-2016”, refirió Nicolás.

Y agregó: “Como el golf volverá a ser un deporte olímpico después de 112 años, Directv Sports empezó a buscar un periodista que narre para ellos esta disciplina, mi jefe me recomendó, ellos me contactaron y decidieron incluirme en su grupo de trabajo.

Lo más emocionante es que no solo estaré al tanto del campeonato de golf, también de las noticias que generen los latinoamericanos, especialmente los colombianos, por ser mi tierra. Eso me tiene muy feliz, motivado y orgulloso. Así como ellos, espero entregar mi mayor esfuerzo para dejar en lo más alto el nombre de mi nación y la región”, puntualizó.