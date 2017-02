“Estoy abriendo el camino”

Entrevista con la judoca vallecaucana Yuri Alvear, ganadora ayer de la medalla de plata en la división de los 70 kilogramos de los Juegos Olímpicos Río-2016.

11 Ago 2016 - 5:01am

Su sueño era el oro, no le alcanzó, pero continuó su ascenso. Hace cuatro años ganó bronce en Londres-2012 y ahora se quedó con la medalla de plata en Río-2016. El oro sigue pendiente y Tokio-2020 la espera para saber si podrá conquistar el podio completo.

Una vez terminó la competencia, las lágrimas salieron. Su entrenador Noriyuki Hayakawa bajó la cabeza, puso la frente en el tatami y cuando se miraron a los ojos, lloraron, controlaron el llanto rápidamente y salieron. Las sensaciones de tristeza eran notorias, pero la alegría también llegó de a poco.

En cada respuesta, Yuri se entusiasmó más. No ganó el oro, pero se quedó con la plata, es la segunda mujer colombiana en toda la historia que logró dos medallas olímpicas. Por eso cambió las lágrimas por la sonrisa y valoró el resultado. Reconoció a su rival y visualizó Tokio-2020.

- ¿Cuál es el sentimiento luego de ganar la medalla de plata?

Me siento muy contenta, quería la medalla de oro, no se pudo conseguir, pero bueno, contenta de tener la medalla de plata, agradecida con Dios por mejorar lo que fue Londres-2012, subir al podio nuevamente, sé que mi familia y compañeros están felices y las personas que me han apoyado durante todo este proceso.

- ¿Cuáles fueron las sensaciones en el momento de recibir la medalla de plata?

De satisfacción y de no creerme que estaba ahí en un podio olímpico, porque en la mañana llegué al coliseo y en pocas horas tengo colgada la medalla de plata, así que me siento muy feliz y contenta, por eso no hay palabras para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho.

- ¿Qué significa la segunda medalla olímpica?

Significa mucho para mí porque Colombia es un país subdesarrollado en el judo, he obtenido títulos del mundo, una medalla de bronce en Londres, ahora una medalla de plata, siento que estoy abriendo el camino, estoy haciendo historia en el judo colombiano.

- ¿Por qué no se ganó el oro?

Creo que me apresuré un poco en la final, yo llevaba la ventaja, Japón es potencia en este deporte, pero así es el judo hay que arriesgar para poder ganar, me sentía bien, arriesgué, pero las cosas no me salieron y quedo agradecida con Dios por obtener esta medalla.

- ¿La japonesa fue más precavida?

No creo, las cosas se dieron así, las dos queríamos el oro, unas nos salen y otras no, así son los deportes de combate, de situaciones, tal vez ella estaba esperando un poco mi ataque, porque sabe que yo soy ofensiva, soy agresiva y ese es el estilo que me ha dado muchos triunfos.

- ¿Los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 están en la mira?

Ahora quiero disfrutar mi medalla de plata, disfrutar con mi familia, tomarme un descanso con todas las personas que me estuvieron apoyando, ayer fue un día lleno de muchas emociones, mis compañeros me hicieron videos, mi entrenador japonés que no sabe escribir en español me hizo una carta, todos con el deseo de apoyarme.

- ¿Qué decía la carta de Noriyuki?

Que yo no estoy sola, que un 50% es mío y el otro 50% de él, que pierda o gane siempre va a estar ahí y que ahora yo no soy solo su deportista, sino que también hago parte de su familia, de hecho su familia me ha apoyado demasiado y eso es muy emotivo para mí porque es una persona que se vino de Asia para dedicar ya nueve años a mi deporte.