Bronce asegurado, pero irá por el oro

Luego de 28 años, el boxeo colombiano volverá al podio de los Juegos Olímpicos. El héroe fue el ‘Tremendo’, sí, Yuberjén Herney Martínez Rivas, quien en la división de los 49 kilogramos logró su tercera victoria en Río-2016, se clasificó a semifinales, aseguró medalla de bronce y peleará para pasar a la final por el oro.

11 Ago 2016 - 5:01am

El antioqueño se impuso ayer en el coliseo seis del complejo olímpico de Riocentro sobre el español Samuel Carmona, quien como Yúber, llegó como sorpresa hasta los cuartos de final, con el valor agregado de haber eliminado al medallista olímpico irlandés Patrick Barnes.

“Muy contento por este nuevo logro, pero vamos para adelante porque queda camino por recorrer, vamos contra el número uno y para adelante. El triunfo se lo dedico a Dios porque siempre la gloria será para él”, aseguró el ‘Tremendo’ Martínez.

El combate se dio, como era de esperar, con dos revelaciones que buscaban la gloria. Dos sorpresas que querían seguir dando de qué hablar y por eso los golpes llegaron de lado y lado, con primer asalto a favor del colombiano, con decisión dividida de 2-1.

Para el segundo el español emparejó más las acciones, pero Yúber supo darle manejo, aguantó un poco más y contraatacó para sumar los puntos necesarios y de nuevo ganar el round por 2-1 para definirlo en el tercero, en que el español sacó ventaja y ganó 2-1, pero al final el global favoreció al ‘Tremendo’, con decisión dividida.

“La estrategia fue salir a hacer lo que mejor sabemos hacer, tirar golpes y se me dieron los resultados. Ahora sueño con ganarle al cubano, un rival muy difícil, muy escurridizo, pero para eso me preparo, he querido pelear contra él porque es muy bueno y quiero ganarle”, reconoció Martínez.

El camino de Yuberjén para llegar a la zona de medallas inició con triunfo sobre el local, el brasileño Patrick Lourenco y luego dejó en el camino al campeón asiático, el filipino Rogen Ladon, para enfrentar al español Carmona quien como gran rival y apelando al espíritu olímpico, al final de la pelea y con el resultado a favor del colombiano, lo levantó en señal de victoria cafetera.

Ahora el antioqueño deberá descansar y empezar a preparar la semifinal de mañana, cuando se enfrentará al cubano Joahnys Argilagos, de 19 años de edad y Campeón Mundial Juvenil en 2013 y de Mayores en 2015. La pelea será a las 10:00 de la mañana, hora colombiana.

FILIBERTO ROJAS – COLPRENSA

ENVIADO ESPECIAL