'Ronin' Bedoya, único representante colombiano en The Ultimate Fighter

Este jueves iniciará la tercera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamerica, reallity que contará con la representación del colombiano Jhon 'Ronin' Bedoya, quien luchará con otros 16 participantes de todo el continente, por un contrato directo con the Ultimate Fighting Championship® (UFC), la mayor empresa de las artes marciales mixtas.

24 Ago 2016 - 6:16pm

'Ronin', quien llega al concurso con un récord como profesional de cinco victorias y cero derrotas, le debe su apodo al código ronin del samurai, el cual sigue; además de su habilidad para pelear con su Muay Thai y su poder de combate con movimientos de Jiu-Jitsu para pelear en el piso.

Bedoya recuerda que siempre fue un aficionado por los deportes, pero que jamás le prestó especial atención a alguno, aunque siempre le llamó la atención pelear por dos razones: primero, porque era un gran aficionado a Dragon Ball, y segundo, porque le interesaba saber defenderse de otros compañeros de colegio.

"Fui un poco delgado y en el colegio la gente más grande a veces me hacía un poco de bullying, por lo que pensaba que me gustaría poder enfrentarme con ellos. Comencé a entrenar de a poco y ya después empiezo el alto rendimiento en el que llevo ya cinco años y he obtenido importantes logros, el más reciente el ingreso a este programa que es una gran oportunidad", contó a COLPRENSA Bedoya.

Sin embargo, este bogotano de 25 años asegura que desde que es un experto en las artes marciales mixtas no ha tenido que usarlas en la calle, pues el objetivo de esta disciplina es para defensa propia, y ahora también lo ve como un estilo de vida.

"Mis maestros siempre me dijeron que lo que aprendía era para el aula y no para salir y derribar a alguien y darle codazos. En lo personal, lo que me enseñaron es evitar, yo evito una pela hasta el máximo. Ahora en el ring me desahogo y muestro lo que he entrenado", agregó el peleador.

En esta edición del programa, los participantes estará divididos en dos equipos que serán dirigidos por dos estrellas del museo de la fama de la UFC: Forrest Griffin y Chuck Liddell, quienes apoyarán a los prospectos de las artes marciales mixtas de todo Latinoamerica durante su proceso en Buenos Aires, donde convivirán hasta que haya un ganador.

Durante la temporada habrá peleas eliminatorias semanales hasta el final, donde el ganador será declarado The Ultimate Fighter Latinoamericano ® y obtendrá un contrato con UFC. La final de este programa se llevará acabo en el cuarto evento del UFC en México, el próximo 5 de noviembre.

"Llego al programa con las más altas expectativas, va a ser una temporada exigente porque solo se participara con una sola categoría de peso, pero estoy bien preparado para demostrar que el nivel de Colombia es muy alto, y voy a representar de la mejor manera al país para dar un salto más en mi carrera", agregó 'Ronin'.

Sobre el progreso de las artes marciales mixtas en el país, Bedoya destacó que hay talento y a medida que se vaya popularizando el deporte con programas como este, o cuando haya grandes referentes, cada vez se practicará más y se mejorará el nivel.

"Cuando yo comencé, le tocaba a uno pagar para los entrenos, tras el hecho te lastimabas y ya salías sin plata. Ahora hay un progreso, hay una o dos compañías que están en Colombia bien arraigadas, que van buscando nuevos talentos. Si uno se pone a ver el nivel del país no está lejos de otros países de Latinoamerica", sentenció Bedoya.

DATO

El programa se transmitirá a través del canal UFC Network los miércoles en capítulos estreno, o a través de WinSports los días viernes en la noche