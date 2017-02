Así van las obras en el Polideportivo 14 de Octubre

El Nuevo Día realizó un recorrido por el Polideportivo de la segunda etapa del Jordán, que pasará de cancha de arena a sintética, para conocer el avance de los trabajos que acumulan un mes.

22 Sep 2016 - 4:00pm

Daniel Torres Betancourth, representante legal de la Unión Temporal Cancha Sintética, integrada por el ingeniero Orlando Arana, Concivil y Dising 'Diseño e Ingeniería', le contó a EL NUEVO DÍA cuál ha sido el avance en las obras del Polideportivo 14 de Octubre del Jordán Segunda Etapa (cambiará de cancha de arena a sintética), donde el Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, y con un leve respaldo de la Alcaldía de Ibagué, invertirá mil 655 millones de pesos.

“La vigencia del contrato es de 75 días, pero hay una situación clara que debo explicar: la grama sintética que se exportará, se demora un tiempo aproximado de 70 días, y pues estamos en proceso de definir las especificaciones de la misma, la cual debe cumplir con las garantías que requiere el escenario”, sostuvo el ingeniero.

Y agregó: “Lo que hemos venido haciendo en este mes de trabajos ha sido un ajuste a los diseños y la revisión de los mismos, pues el terreno proyecta algunas cosas, pero luego al trabajarlo uno se encuentra otras”.

“Aunque pareciera que no se está haciendo nada, porque justo ahora no hay movimiento, hemos ido avanzando en varios campos. Las obras iniciaron la primera semana de agosto, y desde ese momento se ha concretado el diseño, incluido el de la iluminación, que no está contemplado en el proyecto, pues nosotros debemos encargarnos exclusivamente de la construcción de la cancha sintética y los camerinos, eso debe quedar claro”, puntualizó Torres.

Sobre la fecha de entrega de las obras, dijo: “en un Comité de Obra que se tuvo con Coldeportes, se habló de un propósito de tener en noviembre un avance del 75 por ciento. Confiando en Dios, la idea es estrenar el escenario en diciembre próximo”.

“Este escenario será para todos”Jorge Arbey Martínez Ramírez, presidente del Club Deportivo Jordán y líder comunitario del sector, indicó sobre este proyecto que “hemos hablado con la Gerente del Imdri, y se ha dejado en claro que el escenario no se privatizará. Obviamente se deberán hacer unos ajustes en el uso de la cancha, pero por su condición sintética, para cuidarla.

Acá se podrá seguir haciendo ejercicio, porque se habilitará un espacio alrededor de la cancha, y los clubes de fútbol continuarán pagando una mensualidad, como siempre ha ocurrido, pero la idea es que no se genere un gran incremento, pero dependiendo que logremos entre todos buscar patrocinios de las empresas privadas, para el mantenimiento del escenario”.