“Ya no se habla solamente de Ingrit Valencia, sino de la medallista olímpica"

La boxeadora caucana, Ingrit Valencia, finaliza el mejor año de su carrera después de que en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el certamen internacional deportivo más importante, ganara la medalla de bronce en la categoría peso mosca femenino (menos de 51 kilos).

31 Dic 2016 - 2:00pm

La deportista habló con COLPRENSA acerca de los logros obtenidos y de su preparación para el año 2020, cuando represente a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

- ¿Va a cerrar un año lleno de logros ¿Cómo lo analiza?

Lo analizo, lo medito, la verdad creo que es el mejor año de mi carrera deportiva, estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí y me siento agradecida con Dios por la oportunidad de haber ido a los Juegos Olímpicos de Río y de haber tenido una medalla, a pesar de haber sido mis primeros juegos. Me siento muy contenta de haber representado muy bien a mi país.

-¿Qué tan importantes son eventos como “La noche de los mejores del deporte colombiano”?

Es muy importante. Nosotros estuvimos en el certamen más importante del mundo que fueron los Juegos Olímpicos y ahí en la cena estuvimos todos los deportistas más importantes del país. En el evento se sintió el calor humano, fue muy elegante y muy bonito, me siento agradecida con: el Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes, los directivos, los deportistas, los atletas, los compañeros, los profesores, fue muy emotiva la cena que hacen cada año para los deportistas, me siento muy orgullosa de haber estado esa noche allí.

-¿Qué tanto le ha cambiado la vida desde que llegó de Brasil?

Mucho, porque ya no se habla solamente de Ingrid Valencia, sino de 'Ingrid la medallista olímpica en boxeo', eso suena muy grande, te abre puertas, te conocen, es de gran orgullo y muy motivante para mi salir a la calle y que los niños me pidan fotos, que las señoras lloren de alegría por haber visto mis combates, la verdad es emocionante.

-¿Le han cumplido las promesas que les hicieron?

Todas. Se han cumplido todas gracias a Dios, no me quejo de nada, ha sido un año maravilloso, me siento muy contenta y bendecida y obviamente vendrán más bendiciones.

-¿Cuáles son los planes para el próximo año?

Lo programo igual que este: un año de éxito, empezamos con los Juegos Bolivarianos que serán realizados en Santa Marta y esperamos estar en lo más alto del podio.

-¿Cómo vives todo el ciclo para llegar a Tokio?

Hay que trabajar muy duro, muy fuerte para eso porque este es un ciclo olímpico nuevo, ya la etapa de 2016 paso, ahora viene Tokio 2020 y hay que prepararse más fuerte, ya que fuimos medallistas y cuando uno está en lo más alto la gente lo quiere bajar a uno, entonces hay que prepararse.

-¿En que debe cambiar esa preparación?

Más riesgos internacionales, eso es lo único que yo he dicho, pero de resto todo va muy bien ya que el presidente de Comité Olímpico nos ha prometido más preparación, al igual que Coldeportes Nacional, esperamos que eso se cumpla.