La ‘máquina’ que llegó a fortalecer ‘La Tribu’

Víctor Castillo, la musculosa contratación del Deportes Tolima para el triple reto de 2017, aseguró que trabajará fuerte para ganar un difícil puesto en la titular de Gregorio Pérez.

17 Ene 2017 - 3:01am

Tan solo su mirada intimida. Y qué decir de sus brazos. Sus músculos llaman a evitar el choque directo con él, porque seguramente, quien se atreva, se irá de pérdidas. Por tal motivo, lo conocen como ‘La Máquina’.

Se trata de Víctor Alfonso Castillo Ocoró, el volante de contención vallecaucano que el Deportes Tolima contrató para que le dé una mano en el tripe reto que se le avecina: Liga Águila, ‘Copa Colombia’ y la Sudamericana.

A pesar de que solo mide 1,75 metros de altura, su contextura corpulenta lo hace ver mucho más grande, aspecto ideal para un jugador encargado de evitar que el contrario supere la mitad del terreno, objetivo que está decidido a cumplir con el Vinotinto y Oro.

“Siempre soy aguerrido, demostrando que el fútbol es ganas, garra, dinámica, fuerza y talento. En mi posición siempre trato de darlo todo. Es un lugar donde se debe imponer jerarquía, impulsar a los compañeros desde atrás y meterle duro”, sostuvo el caleño.

Como ‘50 Cent’

Otra de las características de Castillo que lo hacen ver también imponente, tanto adentro como fuera de las canchas, son sus tatuajes. En la mitad del pecho tiene escrita en inglés la palabra ‘The Best’ (El Mejor).

También se puede ver en su cuerpo figuras religiosas, su apodo de ‘Máquina’, y signos de dólar, al mejor estilo de los cantantes de rap de los Estados Unidos, como el reconocido y carismático ‘50 Cent’.

“Esas son cositas que se le meten a uno en la cabeza, para lucir distinto a los demás. Lo había visto en raperos famosos, me llamó la atención y lo quise hacer. No le veo nada malo”, refirió.

“Eso sí, no canto como ellos”, dijo a EL NUEVO DÍA en medio de risas, y agregó que “eso es puro ‘visaje’, como dicen en Cali, solo chicaneo. Claro que lejos del campo, porque adentro ya la cosa es seria”.

Respecto a si siente que su ‘pinta’ ruda intimida a los contrincantes, aseguró que “no lo creo. Si es así, no pienso en eso. Yo me preparo para rendir no con mi apariencia, sino con fútbol. Me entrego en cuerpo y alma, porque me gusta hacer respetar mi terreno, y los colores que defiendo, en este caso los del Deportes Tolima, uno de los clubes que se han convertido en protagonistas en los últimos tiempos, y donde espero conseguir cosas importantes”.