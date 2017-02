“Haré que el empalme no sea tan traumático ”

El entrenador Óscar Héctor Quintabani dialogó con EL NUEVO DÍA sobre su llegada al Deportes Tolima, para reemplazar al sustituido Gregorio Pérez.

13 Feb 2017 - 3:01am

Antes de asumir oficialmente las riendas del Deportes Tolima para afrontar la Liga Águila, ‘Copa Colombia’ y Sudamericana, el técnico argentino con nacionalidad colombiana, Óscar Héctor Quintabani, charló con EL NUEVO DÍA.

El estratega se refirió al difícil reto de tomar un equipo que durante un mes se preparó bajo las órdenes del uruguayo Gregorio Pérez, quien salió del Club en la segunda fecha del ‘Apertura’ por no aceptar sugerencias de Gabriel Camargo, dueño del equipo, en la conformación de las formaciones titulares.

EL NUEVO DÍA: ¿Qué significa para usted llegar al Deportes Tolima?

ÓSCAR QUINTABANI: “Llegar a este club es algo muy importante para mí. Lo digo porque le tengo un cariño especial, sobre todo por la época en la que estuve ahí como jugador. Se hicieron cosas importantes, se hizo historia, y eso la gente no lo olvida, por eso me brindan un cariño especial que me llena de orgullo. Valoro mucho todo eso”.

END: ¿Qué lo motivó a firmar?

OQ: “Deportes Tolima es una gran institución, tiene muy buenos jugadores y se viene una Copa Sudamericana por jugar. Además, como club está en un ascenso importante. Cada día se va fortaleciendo más. Tiene cosas que se valoran mucho, y el sentimiento también me impulsó a aceptar el reto”.

END: ¿Ese cariño le permitirá sentirse más cómodo para dirigir?

OQ: “No, al contrario, creo que el compromiso se hace mucho más grande. En una responsabilidad gigante, con una institución que aprecio mucho. Pero bueno, también al sentirte como en casa, el respaldo es fundamental para llenarte de confianza y buscar los objetivos”.

END: ¿Cómo le fue en su primer acercamiento con los jugadores en Barrancabermeja?

OQ: “Fue gratificante integrarme y disfrutar de lo que hacían, sin estar aún en la dirección técnica. Empecé a identificarlos y charlar con ellos. Compartimos todos antes del partido en el vestuario, y al término del juego. Luego en la cena, el domingo el desayuno y fueron espacios interesantes para irlos conociendo”.

END ¿Qué impresión le dejó el 2-1 en contra ante Alianza Petrolera?

OQ: “El equipo tuvo que soportar algo difícil cuando quedó con un hombre menos tan rápido, y en una ciudad con una temperatura tan alta. Algo así le cambia los planes a cualquiera. Corrieron, tuvieron voluntad de conseguir un buen resultado, incluso lo obtuvieron, pero hubo indecisiones que suelen ocurrir en partidos así de raros”.

END: ¿Cuándo se pondrá al frente del equipo?

OQ: “El martes será mi primer día de trabajo, y el de la semana, pues el lunes habrá descanso para el grupo. Tendremos un día menos para preparar el equipo, ya que el partido ante Nacional será el sábado. Habrá que acelerar un poco el reconocimiento táctico, para llegar de la mejor forma a ese partido tan importante”.

END: ¿Será complicado para el equipo el cambio tan repentino de entrenador?

OQ: “Haré que el empalme no sea tan traumático. Trataremos de ir observando primero que todo qué equipo podría ser titular este sábado. Se analizarán los jugadores, miraremos cómo está el departamento médico, si hay sancionados y cosas por ese estilo”.

END ¿No es incómodo para usted llegar al club luego de lo acontecido con Gregorio Pérez?

OQ: “Para nada. Creo que son cosas muy separadas. Lo que pudo haber sucedido entre el senador y el profesor fue muy de carácter personal. Como entrenador sé que tengo todo el gobierno sobre el equipo, pero también debo darle respuestas a un Presidente o una Junta Directiva. Eso pasa en toda empresa”.

END: Interesante que su primera prueba de fuego sea ante Nacional. ¿Lo cree así?

OQ: “Sí, es un excelente equipo, actualmente el mejor del País. Vamos a enfrentar a una gran escuadra. Debo pensar cuál podría ser el mejor funcionamiento para buscar empezar con una victoria. Vengo a aportar la experiencia de todos mis años de trabajo, el conocimiento acumulado en varios lugares y con muchos jugadores. Espero que todo me salga bien”.