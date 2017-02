“Voy a demostrar que estoy vigente y lista para el reto”

La ibaguereña Jennifer Cáceres Avendaño retornará a la Selección Colombia luego de tres años, para iniciar junto con Íngrit Valencia el Ciclo Olímpico rumbo a Tokio 2020.

17 Feb 2017 - 3:01am

Una revancha personal tendrá la deportista ibaguereña Jeniffer Cáceres Avendaño a partir de la próxima semana, cuando haga parte del primer microciclo de trabajos de la Selección Colombia Femenina de Boxeo en la temporada 2017.

En efecto, la pugilista de la ‘Tierra Firme’ retornará a la ‘Tricolor’ luego de tres largos años, y lo hará para intentar hacer parte del Ciclo Olímpico con miras a las justas de Tokio, que se llevarán a cabo en 2020.

A la ‘Pijao’ le quedó una ‘espinita’ incrustada luego de haberse perdido los Juegos de Río de Janeiro el año anterior, donde su compañera de la Liga de Boxeo del Tolima, Íngrit Valencia, conquistó una histórica medalla de bronce en la categoría de 51 kilogramos, la primera para este género en el país.

Cabe resaltar que a pesar de haber sido distanciada del proceso hacia Brasil, Cáceres Avendaño asegura que nunca se ha dado por vencida en su propósito de coronarse algún día campeona mundial, u olímpica.

Oportunidad única

“Estoy muy feliz por esta bonita posibilidad que se me presenta de nuevo. Creo que los Juegos Olímpicos pasados no eran para mí. Las cosas no resultaron, fue duro, y si sucedió así, fue por algo”, indicó a EL NUEVO DÍA Jeniffer Cáceres, quien recibió el llamado junto con Íngrit Valencia.

Y agregó: “Voy a demostrar que estoy vigente y lista para el reto que se avecina. Nunca paré. Incluso, me he sentido ganadora en varios certámenes nacionales, pero los jueces al final entregan otros resultados. Eso se me sale de las manos”.

Tanto Cáceres como Valencia debían presentarse el miércoles pasado en Bogotá para la concentración, pero sobre la hora les indicaron que lo deberán hacer la próxima semana.

Sin apoyo

Actualmente, Cáceres divide un día normal de su vida en trabajar y entrenar. Desde muy temprano sale a prepararse físicamente, luego se pone a laborar en un taller de ebanistería, donde le permiten sacar un pequeño espacio en las tardes para desplazarse al coliseo de boxeo a buscar su mejor forma, antes de regresar a su oficio, el que le permite subsistir.

“Es duro, porque ya no tengo el respaldo de antes. No cuento ni con el apoyo del Imdri, y tampoco de Indeportes. Pero estoy segura de que muy pronto lo ganaré de nuevo. Voy con toda, sé que con la ayuda de Dios, todo mejorará.

“Yo nunca perdí la fe. Incluso, este alejamiento me permitió madurar, reflexionar y crecer en todos los aspectos. Eso me ha fortalecido por dentro. Y por fuera, estoy con toda la energía para darlo todo y ganar ese puesto principal en la categoría de los 60 kilogramos. Demostraré que soy la mejor”, puntualizó.