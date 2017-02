Las damas iniciaron la disputa de su Liga

El torneo profesional de fútbol femenino empezó con pie derecho en Colombia.

20 Feb 2017 - 3:01am

La jornada dominical de la primera fecha de la fase de grupos de la Liga Águila Femenina dejó ayer un buen sabor de boca y grandes expectativas sobre el nivel de juego de las mujeres, en los aficionados que observaron el espectáculo previo a los encuentros del balompié masculino.

Santa Fe tuvo un debut prometedor. Las ‘leonas’ derrotaron como visitantes 3 - 0 a La Equidad con un doblete de Oriana Altuve y otra diana de Gabriela Huertas en partido disputado como previo al choque de los ‘aseguradores’ y América en El Campín.

A diferencia del equipo masculino, las mujeres del Cúcuta golearon como locales en Zipaquirá 4 - 0 a Fortaleza, con anotaciones a cargo de Diana Chávez, Leidy Espejo y un doblete de Karen Páez.

A su vez, un solitario gol de Geraldin Álvarez al minuto 43 del segundo tiempo, le dio la victoria 1 - 0 a Envigado en su primer juego de local ante Bucaramanga. Y el Atlético Huila sacó un empate 1 - 1 ante Patriotas en Tunja.

Orsomarso derrotó al América en el primer derby vallecaucano del fútbol femenino. El onceno de Palmira se impuso 2 - 0 como local, con tantos de Darnelly Quintero y Rossy Caicedo.

En el primer juego del fútbol profesional femenino en Colombia, Cortuluá derrotó 2 - 1 como visitante al Pasto. El primer gol lo marcó Marcy Cogollo para las vallecaucanas, pero el empate para las nariñenses llegó por intermedio de Kelly Restrepo, y finalmente Sara Angulo puso cifras concretas para el triunfo del equipo ‘corazón’.

Cabe resaltar que hoy culminará la jornada con los duelos Real Santander vs. Unión Magdalena (3:15 p.m.), Real Cartagena vs. Alianza Petrolera (5 p.m.) y Pereira vs. Quindío (3 p.m.).