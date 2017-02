21 Feb 2017 - 5:03pm

Mánchester City sobrevive al Mónaco con doblete de Falcao

El Mánchester City se impuso al Mónaco por 5-3 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, al término de un encuentro loco en el que el argentino Sergio Agüero y el colombiano Radamel Falcao anotaron sendos dobletes.

Rasheem Sterling (26), Agüero (58, 71), John Stones (77) y el alemán Leroy Sané (82) anotaron para el equipo inglés, mientras que los goles del Mónaco los marcaron Falcao (32, 61), que incluso falló un penal, y el joven Mbappe Lottin (40).

Pese a no estar acostumbrado a jugar este tipo de eliminatorias y a no tener aún un gran nombre en Europa, el Mónaco no saltó atemorizado al Etihad y planteó un partido de ida y vuelta.

El City comenzó achuchando, con una gran presión, pero las primera ocasiones fueron para los franceses, la primera del colombiano Radamel Falcao (14) y la segunda del polaco Kamil Glik (18).

Pero el Mónaco no acertó y el City acabó adelantándose, tras una buena jugada de Leroy Sané por la izquierda y el alemán centró al interior del área para que Sterling anotase a placer (26).

Sin embargo, los del Principado aprovecharon dos errores del City para darle la vuelta al marcador: el primero, en un mal pase del arquero argentino Willy Caballero para empatar con un cabezazo en plancha de Falcao (31) y el segundo en un fallo de marcaje de Nicolás Otamendi, que dejó solo a Mbappé y el joven delantero de 18 años no perdonó (40).

Entre estos dos goles se produjo una jugada que puede ser clave en el desenlace de la eliminatoria (minuto 35): Sergio Agüero se quedó sólo ante Danijel Subasic y el arquero serbio derribó al argentino dentro del área, en lo que podía haber sido penal y expulsión del monegasco.

Sin embargo, el árbitro español Mateu Lahoz entendió que el 'Kun' se había tirado y le mostró amarilla, ante las protestas insistentes del jugador y de Pep Guardiola en la banda.

Falcao falla un penal

Falcao pudo dar un golpe de gracia al City al inicio del segundo tiempo, cuando dispuso de un penal que Otamendi cometió sobré él mismo, pero el disparo del colombiano lo paró Caballero (52).

El encuentro estaba marcado por los errores y el empate llegó en otro fallo, esta vez de Subasic, que mal colocado, puso mal las manos para detener un disparo de Agüero y el balón se coló en la red (58).

Apenas tres minutos después, Falcao, que este año parece haberse recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2014, dejó selló de su gran calidad: en una rápida contra, se marchó por velocidad de John Stones y al pisar el área regateó al central y elevó la pelota por encima de caballero para anotar el tercero (61).

Los ataques se imponían claramente a las defensas y el 'Kun' volvió a adelantarse a su marcador a la salida de un córner para marcar el segundo de su cuenta y volver a empatar el partido (71).

Y en otro córner llegó el cuarto para los locales, marcado por Stones en el segundo palo después de que el marfileño Yaya Touré peinase la pelota en el primero (77).

El Mónaco, después de haber hecho unos fabulosos 75 primeros minutos, se vino abajo con el cuarto gol y el City se lanzó a ampliar la diferencia, hasta que lo logró Sané a pase de Agüero (82).

Con el partido completamente enloquecido, Falcao tuvo una clarísima ocasión de anotar el 5-4, con un remate desde el interior del área que sacó con el pie Caballero (84).

La vuelta se disputará en Mónaco el próximo 15 de marzo, un partido en el que el equipo local estará obligado a marcar al menos dos goles para avanzar a cuartos.