De regreso a Payandé

Payandé se vestirá desde hoy nuevamente de gala para recibir a varios de los mejores exponentes del fútbol infantil en el País. Esto se debe al desarrollo de una de las semifinales del Campeonato Nacional de la categoría.

27 Feb 2017 - 3:01am

En efecto, hasta el próximo domingo, en dicha localidad medirán fuerzas la Selección Tolima, Huila, Córdoba, Casanare, Valle y Magdalena, por dos cupos directos y una segunda posibilidad (ser mejor tercero) para avanzar a la disputa del título, que será en otra ciudad.

Cabe resaltar que el conjunto Vinotinto y Oro debutará hoy a las 3:30 de la tarde frente a su similar ‘Opita’, con el que ya ha medido fuerzas en dos oportunidades.

“Ya tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara. Eso es importante. Ellos presionan desde arriba y son potentes. En Neiva, en un amistoso, ganamos 2-1, y en la ronda anterior, en Payandé, lo hicimos por 3-1. Esperamos volver a hacerlo, para comenzar con pie derecho”, sostuvo el entrenador Elkin Cardona.

Y agregó: “Lastimosamente la cancha en Payandé no está en las mejores condiciones, y tendremos dos bajas. Sin embargo, los habitantes de la población siempre nos han apoyado, y sabemos que esta vez no será la excepción”.

Calendario ‘Pijao’

Fecha 1 – Hoy



10 a.m: Valle vs. Magdalena



1:30 p.m: Córdoba vs. Casanare



3.30 p.m: Tolima vs. Huila



Fecha 2 – Mañana



10 a.m: Magdalena vs. Córdoba



1:30 p.m: Valle vs. Huila



3.30 p.m: Tolima vs. Casanare



Fecha 3 – Marzo 2



10 a.m: Valle vs. Córdoba



1:30 p.m: Casanare vs. Huila



3.30 p.m: Tolima vs. Magdalena



Fecha 4 – Marzo 3



10 a.m: Valle vs. Casanare



1:30 p.m: Huila vs. Magdalena



3.30 p.m: Tolima vs. Córdoba



Fecha 5 – Marzo 5



10 a.m: Magdalena vs. Casanare



1:30 p.m: Huila vs. Córdoba



3.30 p.m: Tolima vs. Valle