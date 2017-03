Envigado, Real Santander y Atlético Bucaramanga ganaron en la Liga Femenina

Este sábado se disputó la cuarta fecha del grupo A de la Liga Águila Femenina, la cual dejó dos triunfos locales y uno visitante, en tres partidos disputados que dejaron como saldo 11 goles, para un promedio de 3,6 goles por encuentro.

11 Mar 2017 - 7:58pm

Con anotación de Heydy Mosquera Real Santander se impuso 1-0 a Real Cartagena en Floridablanca, y sumó sus primeros tres puntos en el grupo A, mientras que las heroicas perdieron su invicto de tres partidos.



Atlético Bucaramanga alcanzó este sábado su segunda victoria en la Liga Femenina, tras derrotar como visitante 4-2 al Alianza Petrolera, en el estadio Daniel Villa Zapata. Manuela Gonzalez fue la gran figura del encuentro tras aportar un triplete para las leopardas.



Por su parte Envigado derrotó como local 3 por 1 a Unión Magdalena con tantos de Diana Montoya, Yisela Cuesta y Arbelaez mientras que Cinthia Zarabia descontó por el ciclón.



Este domingo el grupo C de la Liga Femenina vera acción con los siguientes juegos:



Grupo C

12 de marzo

Orsomarso vs. Cortuluá

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera



Pasto vs. Quindío

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad



13 de marzo

Pereira vs. América

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas