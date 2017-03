Quintana lidera la Tirreno

Nairo Quintana (Movistar) se exhibió en el puerto del Terminillo y ganó ayer la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático, un recorrido de montaña de 187 kilómetros entre Montalto di Castro y Monte Terminillo, logrando el liderato de la general.

12 Mar 2017 - 3:01am

Por su parte, el antioqueño Rigoberto Urán se colocó cuarto en la etapa, detrás de los ciclistas británicos Geraint Thomas, que llegó en el segundo lugar, y Adam Yates tercero.

La cuarta etapa estaba considerada como la jornada reina, de 171 kilómetros entre Montaldo di Castro y el Terminillo.

Remontada

Por segunda vez, Quintana ganó la etapa de Terminillo (la primera fue en 2015), lo que le permitió arrebatar la primera plaza al australiano Rohan Denis y aventajar ahora en 33 segundos al británico Adam Yates y en 56 al francés Thibaut Pinot en la general provisional.

“Ha salido todo como planeábamos y estoy muy contento”, dijo el colombiano tras cruzar la meta, en declaraciones publicadas en la web de su equipo, el Movistar español.

Quintana reconoció que no sabía cómo iba a rodar por no encontrarse del todo bien. “No tenía conciencia cierta de mis condiciones porque venía de pasar un resfriado en días anteriores y todavía no me encuentro súper, pero el equipo ha estado realmente bien toda la semana a mi lado y (Jonathan) Castroviejo ha respondido bien cuando le tocaba”.

“La idea era que él estuviera delante junto con Andrey (Amador), vigilando esos movimientos. Ya cuando llegaron los ataques de los grandes favoritos me mantuve a rueda hasta que vi el momento para empezar a atacar e irlos superando”, añadió.

A diferencia de hace dos años, cuando Quintana se exhibió en la subida al Terminillo, el colombiano demostró esta vez que también sabe correr inteligentemente, ayudado por su equipo.

El Movistar resguardó a Quintana hasta el pie del Terminillo, a 16 kilómetros de la meta, cuando se decidió la etapa.

Castroviejo controló un peligroso ataque del eslovaco Simon Spilak (Katusha) y del polaco Michal Kwiatkowski (SKY), que se escaparon nada más iniciar el ascenso al puerto final y llegaron a contar con 50 segundos de ventaja sobre el grupo principal.

Quintana dejó el trabajo de la caza a sus compañeros y también salió a rueda de los primeros acelerones del holandés Tom Dumoulin y del británico Adam Yates, hasta que dio el hachazo definitivo a poco más de dos kilómetros para la cima.