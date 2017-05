No habría dinero para el deporte ‘Pijao’ hasta 2018

El Gobernador del Tolima anunció este mes que presentará hasta octubre un proyecto de ordenanza que buscará financiar el deporte en la Región desde el próximo año, con una renta fija.

Con bombos, bombas y platillos, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, realizó el martes el lanzamiento de un proyecto de ordenanza que solamente será presentado hasta octubre, con el objetivo de establecer una renta fija para el deporte, y con esto ‘amarrar’ recursos.

Eso sí, la propuesta que será entregada a la Asamblea Departamental, comenzaría a regir a partir de 2018, luego que sea aprobado el monto económico, toda vez que ese será el tema de discusión durante todo lo que queda de 2017.

Así las cosas, mientras se define cuánto será el presupuesto para los dos últimos años de vigencia de Indeportes Tolima, las Ligas tendrán que arreglárselas literalmente solas, ya que el director de este Instituto le manifestó a EL NUEVO DÍA que en su oficina no hay plata.

“En este momento tenemos el presupuesto agotado, que para este año era de cinco mil 646 millones de pesos, recordando que de ahí se debía hacer un direccionamiento hacia los municipios por cuestiones de impuestos”, sostuvo el gerente en mención, Gerardo Yepes Caro.

Y agregó: “Para hablar de esta difícil situación, estuvo reunido todo el grupo de trabajo de Indeportes y hemos analizado la posibilidad de concretar un convenio para tratar de subsanar estas dificultades económicas”.

Respecto a la demora en la llegada del dinero, hasta los primeros meses de 2018, cuando la situación actual es caótica, contando la falta de escenarios, el funcionario dijo que “entiendo que es una preocupación general. Pero el señor Gobernador explicó que todo se debe a que se tiene que hacer un estudio muy juicioso del tema.

“Las secretarías de Hacienda y Planeación justificaron que ahora no era viable dar vía libre a este proyecto, pero sí para el próximo año”, refirió Yepes Caro.

El directivo aclaró que “una de las prioridades para ese presupuesto será la preparación de nuestros deportistas para los próximos Juegos Nacionales (Bolívar-2019)”, y reconoció que “hemos hecho las cosas hasta el momento con muy pocos recursos, y por eso la creación del proyecto de ordenanza”.

Sobre el anuncio del Mandatario Departamental, el entrenador de la Liga de Atletismo, Nelson Barragán, comentó que “nosotros celebramos toda iniciativa que tenga como propósito dar una mano al deporte. Pero nos hemos vuelto de hasta no ver, no creer. Creo que todo esto se demorará, entonces no queda sino esperar y seguir trabajando con las uñas”.