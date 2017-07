““Será la contrarreloj más importante de mi vida”: Urán

Luego de más de 3.500 kms. y la travesía de cinco macizos montañosos el Tour se jugará hoy en una crono plana de 22.5 kms. con excepción de un ascenso de 1,2 kms.

22 Jul 2017 - 3:01am

“Será la contrarreloj más importante de mi vida”, aseguró ayer el colombiano Rigoberto Urán, que hoy se juega acabar sobre el podium del Tour de Francia, el mayor éxito de su carrera logrado a los 30 años.

Los 22.5 kilómetros que se recorrerán en las calles de Marsella, marcarán el destino del ciclista del Cannondale.

Urán es ahora tercero de la general y le separan 29’’ de la camiseta amarilla con la que sueña, pero que reconoce difícil de lograr porque está en las espaldas del británico Christopher Froome, un especialista en la lucha contra el crono.

“Va a ser difícil, es muy fuerte contrarreloj (...) Pero es la etapa más importante de mi vida, porque estoy cerca del amarillo”, dijo el antioqueño.

Más a su alcance aparece el segundo escalón del podium, el mismo que ocupó en dos ocasiones en el Giro de Italia, en 2013 y 2104, del que solo le separan los 6’’ que le arrebató el domingo el francés Romain Bardet.

Urán aseguró que espera hacer una buena crono y superar esa diferencia. La historia está a favor del colombiano, más especialista que el galo en la lucha contrarreloj, aunque en la primera de este Tour, la inaugural de Düsseldorf, fue 12’’ más lento que Bardet.

“Pero la historia no importa, importa el presente”, señaló el colombiano, que dijo que más importante que la especialización serán las fuerzas que tengan los ciclistas tras tres duras semanas de competición.

Urán se juega ser el primer colombiano en ganar el Tour si bate a Froome; el segundo en quedar en el segundo escalón, algo que hasta ahora solo había conseguido Nairo Quintana (2013 y 2015); y el tercero en acabar en el podium de París, algo que por vez primera consiguió Fabio Parra en 1988.

La historia estará muy pendiente del ciclista de Urrao, que tendrá que brillar como en aquel 22 de mayo de 2014 en el Giro de Italia, entre Barbaresco y Barolo, cuando voló durante 42,2 kms. para superar a especialistas como el australiano Cadel Evans y conquistar su mayor triunfo en el ejercicio individual y ser líder de la Corsa Rosa.

Mientras que Froome, líder del Tour, aseguró que afronta la contrarreloj definitiva con la mentalidad de no perder la carrera y no de ganar la etapa. “Tengo que correr para no perder la carrera, no para ganar la etapa”.

Y el francés Bardet, anotó: “he hecho un gran Tour y me gustaría acabarlo lo mejor posible. Espero un combate leal, de hombre a hombre, en el que no tenga nada que lamentar”.