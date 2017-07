Pedaleó hasta el oro y el bronce

Valentina Roa Sánchez fue la deportista tolimense más destacada el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo que se llevó a cabo en Sopó, Cundinamarca.

25 Jul 2017 - 3:01am

La ibaguereña de 12 años de edad se adjudicó la medalla de oro en la categoría infantil de la modalidad Cross Country, luego de superar con éxito el trayecto de 2,8 kilómetros de la pista, donde Shara Quintero (Cundinamarca) e Isabela Torres fueron segunda y tercera, respectivamente.

Pero eso no fue todo. En la prueba de Downhill, cuyo recorrido fue de tres kilómetros, la pedalista de la ‘Tierra Firme’ se colgó la presea de bronce en junior, luego de arribar a la línea de meta detrás de Alejandra Salgado (Caldas), quien fue escolta de la ganadora, Jhinet Verdugo (Boyacá).

“Estoy muy contenta, pues el sábado competí frente a jóvenes mucho mayores que yo. Eso me dejó bastante satisfecha con mi rendimiento, y me motiva para seguir entrenando fuerte”, sostuvo la ex practicante de BMX.

“El bicicrós me permitió comenzar en el ciclismo hace cuatro años, y gracias a esto obtuve la técnica necesaria para pasarme al ciclomontañismo, una disciplina que me apasiona demasiado por la adrenalina que se siente al competir”, refirió la ‘Pijao’, quien hace dos años estuvo en el Mundial de BMX en Medellín.

“Aún entreno bicicrós, pero en realidad soy amante de lo extremo. La velocidad es lo máximo. Me fascina, me siento mucho más cómoda y feliz. Eso es lo importante”, agregó Roa Sánchez.

Cabe resaltar que Valentina estudia en su casa, debido a que decidió entregarle la mayoría de su tiempo al ciclomontañismo, con el objetivo de llegar a las grandes ligas.

“En el Tolima soy la primera en el escalafón de mi categoría, y busco serlo también en el País. Ahora mi meta más cercana es poder asistir al Panamericano de 2018”, contó.

Y puntualizó: “Pero mi sueño más grande es correr en un Mundial, y ojalá en unos Juegos Olímpicos. Primero le apostaré a los juveniles, y después a los élite”.