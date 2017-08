“Quiero entrenar una Selección Colombia”

Tras sufrir una lesión en el hombro, y graduarse en la Universidad del Sur de la Florida, en Estados Unidos, el tenista tolimense Federico Sabogal decidió ponerle punto final a su carrera como deportista profesional.

3 Ago 2017 - 3:01am

Eso sí, colgar la raqueta no le significó alejarse de la disciplina que lo apasiona desde los siete años, edad en la que empezó a jugar en el Club Campestre de Ibagué, hasta convertirse en un atleta élite que compitió en varios certámenes internacionales, donde consiguió importantes distinciones.

“Evalué varias cosas, lo pensé bien, y tomé la decisión. Pero no me salí del camino. Opté por asumir otra ruta, la cual me ha parecido bastante interesante. Hace dos años, tras culminar mi Maestría, comencé en forma el nuevo proyecto”, manifestó Sabogal.

Y agregó: “Este proceso comenzó como tal en el 2016, entrenando a dos jugadores Top de México, quienes estuvieron entre los 200 primeros juveniles del escalafón mundial”.

Luego de trabajar también con la Federación Mexicana de Tenis, ‘Fede’ regresó a territorio norteamericano para asumir su rol como estratega en las instituciones de educación superior.

“Vi una gran oportunidad en el tenis universitario para aprender y hacer carrera. Actualmente estoy a cargo del equipo femenino de la Universidad de Kentucky, una de las más prestigiosas en el campo deportivo de los Estados Unidos”, refirió el tolimense.

Para Sabogal, “mi objetivo principal desde que asumí esta transformación es llegar a ser el mejor del campo universitario, y luego con una hoja de vida importante, buscaré regresar al País para implementar todo lo aprendido.

“Quiero entrenar una Selección Colombia. Como buen compatriota, quiero aportarle mucho a mi País. Por ejemplo, en dos semanas estaré en Ibagué haciendo unas charlas en el Club Campestre, y con ello quiero motivar tanto a los chicos como los padres sobre la oportunidad del tenis universitario”, puntualizó.

